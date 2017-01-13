Эрнст оправдался за Пугачеву

Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст объяснил, почему Алла Пугачева неизменно царствует на новогодних огоньках. Он сравнил ее с традиционным салатом оливье, без которого сложно представить себе праздник.

Именно Эрнсту несколькими днями ранее адресовали петицию россияне, требующие убрать с из эфира Примадонну и "ее свиту". Мол, Алла Борисовна и ее звездные друзья уже набили оскомину телезрителям.

В интернете из-за документа началась настоящая война защитников Примадонны и ее ненавистников. На злобу дня не высказался уже только ленивый. Генеральному директору "Первого канала" пришлось вмешаться и объяснить всем неравнодушным, почему Новый год не может обойтись без Пугачевой.

Эрнст стал гостем онлайн-шоу "ОК на связи!", где в прямом эфире ответил на вопросы пользователей Одноклассников. Константин заявил, что телевизор после боя курантов смотрит более возрастная аудитория, для которой Алла Борисовна по-прежнему нужна. Эрнст даже сравни легенду эстрады с салатом оливье. Если никто не меняет традиционные новогодние салаты, тогда зачем менять Пугачеву?

"Новогодняя ночь претендует быть только одним из блюд на столе, и вполне фоновым зрелищем. Мы и создаем это фоновое зрелище и не обольщаемся по этому поводу", – признался руководитель "Первого канала".

А впереди еще #старыйновыйгод �� #максимгалкин #аллапугачева @alla_orfey Фото опубликовано Максим Галкин | maxgalkin.ru (@maxgalkinru) Янв 12 2017 в 12:04 PST

"Претензии молодежной части аудитории к новогодним шоу справедливы. Почему их обычно на телевидении игнорируют? Потому что занимаясь исследованиями аудитории, мы понимаем, что системными зрителями новогодних шоу являются люди 45+. У людей 45+ есть свои традиционные пристрастия и те люди, которых они считают своими героями новогодней ночи. Можно, конечно, сделать остро радикальный молодежный Новый год и продвинутый. Давайте честно, в изменении формата Нового года никто, как Первый канал, не сыграл разными вариантами постановок – от старых песен до других версий. Но мы выяснили за счет 20-летних исследований, что молодая аудитория, которая говорит “да, это отстой, мы смотреть не будем”, она и не смотрит. Не потому что отстой, а потому что новогодняя ночь проводится другим способом. В компании, в прогулках по заснеженном городу, а вовсе не у телевизора.

А у телевизора сидят люди, которым нравится Алла Борисовна, София Ротару и другие персонажи. Иногда они не против, чтобы кто-то разбавил из более молодых, но поставить туда радикально других исполнителей или радикально поменять формат, мы же не меняем основной салат на Новый год и елочка у нас стоит. Это претензия из категории “Я предъявляю претензию за услугу, которой не пользуюсь”. Мы точно знаем для кого мы создаем эту услугу и директно направляем.



Я тоже не большой поклонник этой формы Нового года. Но как только я позволяю себе, ну-ка сделаем Новый год радикальным, модным и гиперстильным, то точно мы потеряем цифры по сравнению с нашими соседями", – убежден Эрнст.

Также Константин пообещал, что летом вместе со своими сотрудниками проведет опрос, чтобы выявить 50 артистов, которых опрашиваемые хотели бы видеть в новогоднюю ночь на экранах телевизоров.

Эрнст рассказал и о том, как он обычно отмечает главный праздник. "Я перещелкиваю каналы, потом разговариваю со своими друзьями и родственниками, с которыми встречаю Новый год. Я, честно говоря, думаю, что человек, который от начала до конца смотрит новогоднюю программу – это человек какого-то звенящего одиночества, – предположил генеральный директор. – Надеюсь, что в новогоднюю ночь таких почти нет".

Напомним, обращение против "засилья Примадонны на телевидении" уже подписали более 100 тысяч человек. Россияне просят поменять программу новогоднего эфира в 2018 году и убрать из новогоднего эфира Пугачеву и "ее свиту".

Судя по тексту петиции, праздничная программа этого года понравилась не всем телезрителям. Новогодний эфир с участием Аллы Пугачевой, Максима Галкина и Филиппа Киркорова вызвал массовую волну критики как от публичных культурных деятелей, так и простых телезрителей.