Кушанашвили о ситуации с Пугачевой: Жутью веет

В Сети до сих пор не утихают страсти вокруг скандала с Примадонной и ее свитой. Ситуацию с петицией против Аллы Пугачевой иронично прокомментировал острослов Отар Кушанашвили.

Звездный критик, который за словом в карман не лезет, высказался о наделавшей шума петиции, которую подписали более 150 тысяч человек. Россияне ставили свои подписи под просьбой изменить формат новогодних огоньков и убрать "заполонившую эфир Примадонну и ее свиту".

Позже автор документа извинился перед Пугачевой, тем самым дав задний ход. Ему за бегство с поля боя и досталось больше всего от Кушанашвили, оставившего пост на злобу дня в Instagram .

"Как написал совсем по другому поводу многослойный носитель острого ума М. Жванецкий: "Санкции для нас – "Камеди клаб". Сколько я понимаю, в исполненной праведного гнева петиции речь шла не только про АБП, речь шла в принципе о том, от чего давно жутью веет – о тиви-развлекаловке, являющей собой дикую смесь натужливого кривляния и еще более убогой псевдоимпровизации", – разъяснил суть конфликта Отар.

Он внимательно изучил текст извинения, адресованный Примадонне. "Я уже видел и покаянное письмо создателя петиции, и, это главное, фото этого парня, очень похожего на обиженного жизнью и на жизнь, и на снег, и на АБП, и на Отарика, и на самый факт своего рождения человечка. То есть паренек выпрыгнул из штанов и из стихотворения Есенина: "Напыли кругом, накопытили. И пропали под дьявольский свист". После ЧЕ по футболу создание огневых петиций стало народной забавой; всем нравится пинать. Хоть кого-нибудь из телика. А уж Пугачеву – это ж дистиллированная радость!" – иронизирует Кушанашвили.

Фото опубликовано Отар Кушанашвили (@otar.kushanashvili) Дек 27 2016 в 11:41 PST

Далее Отар не смог удержаться от нецензурного слова. "Некоторые люди просто хотят видеть мир в огне", это по классику. Я же добавлю: а еще большее количество людей хотят видеть мир в го**е. Алла ответила, как должно отвечать демиургу плебеям: "Ты хто такой?!". То, что на ТВ царят Содом и Гоморра, давно не новость, что двухкопеечный пафос и трехрублевый балаган в нашей местности неразделимы, – тоже. Но если вы полагаете, что петиция произвела впечатление на Эрнста и Ко, вы еще более нелепы, чем те, кого вы ДОБРОВОЛЬНО выбрали в качестве компании для встречи НГ, – резонно заметил скандально известный журналист. – Я, например, с детьми возился".

Многие отметили, что скандал из-за новогодних огоньков пошел исключительно на пользу Примадонне. Звезды готовы на многое ради пиара, а Алла Борисовна несколько дней царила на передовицах таблоидов, как в лучшие дни ее карьеры. Примерно такая же ситуация была с многострадальной российской сборной по футболу. "Петиция супротив опозоривших нас на весь белый свет футболистов разрешилась тем, что КАЖДОМУ ИЗ НИХ ПОВЫСИЛИ ЗАРПЛАТУ", – эмоционально завершил свою пламенную речь Кушанашвили.