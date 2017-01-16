Автор петиции проиграл Пугачевой

Автор петиции, в которой он возмущался содержанием новогодней передачи "Первого канала" из-за присутствия в ней Аллы Пугачевой и "ее свиты", пошел на попятную. Мужчина извинился перед Примадонной, тем самым дав задний ход петиции.

На сайте Change.org появилась петиция, в которой автор Вадим Манукян обращается к Константину Эрнсту с просьбой улучшить качество новогоднего эфира в 2018 году. Отдельным пунктом в его жалобе была критика в сторону Аллы Пугачевой, которая якобы заполонила собой едва ли не все праздничные программы. На данный момент петицию подписали более 150 тысяч человек.

Скандал приобрел всероссийский масштаб, когда на сторону Примадонны встали ее знаменитые друзья, запустив в Интернете хэштег #запугачеву, а ее поклонники создали встречную петицию в защиту артистки.

Видимо, Манукян не выдержал давления и дал задний ход, вдруг выступив с извинениями. "Уважаемая Алла Борисовна. Хотелось бы разъяснить ситуацию вокруг петиции, которую я составил, находясь под впечатлением от новогодних голубых огоньков. Ни в коем случае не хотел вас задеть или еще хуже – обидеть. К сожалению, мои слова были неправильно истолкованы", – начал свою речь мужчина.

Он пояснил, что существует другая петиция, не его, которая своим заголовком и придала шуму всей этой ситуации. Манукян заявил, что не призывал каналы изгонять ни ее, ни ее коллег из эфира. "Однако, думаю, сами согласитесь, что новогодний эфир федеральных каналов стоит совершенствовать, менять его формат. Уверен, поклонники были в восторге от возможности оказаться с вами как будто бы за одним столом. Но ведь есть и те, кому такое творчество не близко. Как вы правильно сказали, идея всем нравиться выглядит не логично", – цитирует мужчину Starhit.

Далее Манукян откровенно "подмазал" Примадонну, сообщив, что знаком с ее творчеством, а некоторые ее песни (он их перечислил) им особенно любимы. В заключение мужчина выразил надежду, что Пугачева не сильно расстроилась из-за скандала: "Создавая петицию, не предполагал, что она вызовет огромный резонанс, спровоцирует ваших друзей, врагов, фанатов. Надеюсь, острая позиция интернет-сообщества вас не сильно расстроила. Мне искренне неприятно за то, как все повернулось, разумеется, не хотел нагнетать напряженности вокруг вашего имени".

Несмотря на то, что Манукян своими извинениями дал понять, что складывает оружие перед Примадонной, не все россияне готовы пойти по его стопам. Более того, зрители весьма критически высказались в адрес мужчины.

"Слабак", "Залебезил-то как. Никто не против Аллы Борисовны, но всему нужна мера – первый и второй каналы совсем легли под публику с непритязательным вкусом...." – так звучали лишь самые приличные комментарии.