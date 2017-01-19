Убитая горем Королева прибыла на Украину

Наташа Королева благополучно прилетела на Украину. У популярной артистки совсем не радостная миссия – она должна похоронить свою бабушку.

По предварительной информации СМИ, паспортный контроль Наташа Королева прошла благополучно и сейчас занимается организацией похорон своей бабушки, ушедшей из жизни утром 18 января. Так образом СБУ выполнила свое обещание и реализовала временное разрешение на въезд артистке, на пять лет ставшей персоной нон-грата в Украине.

Дату и время похорон Наташа Королева пока не сообщила. Журналисты предполагают, что в последний путь бабушку проводят на выходных. Однако похоронят ли ее на одном из киевских кладбищ, или свое последнее пристанище родственница певицы обретет в селе, где прошла вся ее жизнь, также пока неизвестно, отмечает сайт "Комсомольская правда в Украине".

Напомним, о смерти родственницы сообщила сама Наташа Королева. Певица разместила на своей страничке в социальной сети Instagram совместную с бабушкой фотографию и подписала ее так: "Сегодня в Киеве умерла моя БАБУШКА .....а я не могу прилететь Ее похоронить ....."

Фото опубликовано Наташа Королева (@natellanatella) Янв 17 2017 в 9:48 PST

В октябре 2016 года стало известно, что Наташе Королевой запретили въезд на Украину. Певица утверждала, что эта новость стала для бабушки серьезным ударом. "А вообще, вся эта ситуация, когда мне запретили въезд, сильно подкосила бабушку. Да, она была уже немолодая, но крепкая, все ждала, когда внучка приедет с концертом. Но не вышло. Для нее это и был самый сильный удар. Мы долго не говорили ей, но в итоге она все равно узнала. Думаю, что если бы ей не сказали, она, может быть, еще пожила", – заявила Королева журналистам.

Однако неожиданно случилось чудо – Наташе Королевой позволили прибыть на Украину на похороны бабушки. Соответствующее решение вынесла Служба безопасности. "Конечно, разрешим, – заявила пресс-секретарь украинского ведомства Елена Гитлянская. – Я знаю, что с ней уже связались, и этот вопрос будет решен положительно". По ее словам, разрешение на въезд Наташа Королева получит только на время похорон.