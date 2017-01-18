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Перед смертью бабушка предостерегла Королеву

Наташа Королева. Фото: instagram.com/natellanatella
Незадолго до смерти бабушка дала Наташе Королевой мудрый совет. Как уверяют некоторые СМИ, именно благодаря ему родственница певицы прославилась на все село, в котором жила.
прочитано 3419 раз

Бабушке Наташи Королевой Софье было 94 года. Она всю жизнь прожила в селе Липки, которое расположено недалеко от Киева. Именитая внучка часто приезжала к ней в гости. Знаком с родственницей Наташи и ее супруг, стриптизер Сергей Глушко.

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Незадолго до смерти бабушка Королевой буквально прославилась на все село, когда дала внучке мудрый совет. "Деточка, бойся красивых мужчин – они гулящие!" – цитирует бабушку Соню сайт "Комсомольская правда в Украине".

Напомним, о смерти родственницы сообщила Наташа Королева. Певица разместила на своей страничке в социальной сети Instagram совместную с бабушкой фотографию и подписала ее так: "Сегодня в Киеве умерла моя БАБУШКА .....а я не могу прилететь Ее похоронить ....."

В октябре 2016 года стало известно, что Наташе Королевой запретили въезд на Украину. Певица утверждала, что эта новость стала для бабушки серьезным ударом. "А вообще, вся эта ситуация, когда мне запретили въезд, сильно подкосила бабушку. Да, она была уже немолодая, но крепкая, все ждала, когда внучка приедет с концертом. Но не вышло. Для нее это и был самый сильный удар. Мы долго не говорили ей, но в итоге она все равно узнала. Думаю, что если бы ей не сказали, она, может быть, еще пожила", – заявила Королева журналистам.

Похоронами родственницы займутся братья, сестры и тетя певицы. "Я не вижу никаких возможностей приехать, если не произойдет какое-то чудо", – заявила убитая горем Наташа Королева.

Автор: Наталья Аряева18 января 2017, 12:01
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