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Смерть застала Наташу Королеву на курорте

Наташа Королева. Фото: GLOBAL LOOK press/Said Gadzhiev
Певица Наташа Королева получила известие о смерти 94-летней бабушки находясь в Майами. Артистка отдыхает на курорте вместе с мужем Тарзаном, сыном Архипом и матерью Людмилой Порывай.
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"Сейчас Наташа Королева в отпуске, вместе с сыном, мужем и мамой. Пока не известно, будет ли она добиваться разрешения приехать на похороны", – сообщила корреспонденту Dni.Ru директор исполнительницы Марина.

Бабушка артистки жила в Киеве. Ранее Королевой запретили въезд на Украину сроком на пять лет из-за ее участия в фильме "Домик на юге". Съемки картины проходили в Крыму.

Сама певица утверждает, что эта новость стала для пожилой женщины серьезным ударом. "А вообще, вся эта ситуация, когда мне запретили въезд, сильно подкосила бабушку. Да, она была уже немолодая, но крепкая, все ждала, когда внучка приедет с концертом. Но не вышло. Для нее это и был самый сильный удар. Мы долго не говорили ей, но в итоге она все равно узнала. Думаю, что если бы ей не сказали она, может быть, еще пожила", – цитирует певицу Life.ru.

По словам Наташи, похоронами родственницы займутся братья, сестры и тетя певицы. "Я не вижу никаких возможностей приехать, если не произойдет какое-то чудо", – рассказала певица.

Ранее исполнительница сообщила о трагедии в микроблоге. "Сегодня в Киеве умерла моя бабушка... а я не могу прилететь ее похоронить", – пояснила девушка.

Автор: Любовь Порываева18 января 2017, 11:28
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