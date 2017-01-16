Кончаловский расстался с женой

По информации светских СМИ, знаменитый режиссер Егор Кончаловский и актриса Любовь Толкалина объявили о своем расставании. Супруги решили пойти разными дорогами после 20 лет совместной жизни.

О разрыве с Кончаловским Толкалина сообщила на своей странице в Facebook. "И совсем тайное и главное – только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить", – написала Любовь, подведя итоги 2016 года.

Даже после краха семейной жизни бывшие влюбленные и родители чудесной дочки Марии сохранили теплые, дружеские отношения. На днях актриса трогательно поздравила Кончаловского с Днем рождения. "Еще вчера сегодня было завтра....Тем временем Рождение Егора!!! Пусть будет на душе тепло и солнце , и абрикосы и миндаль в цвету! А я целую восемьдесят раз и обнимаю сто, но только крепче! И несмотря на всю любовь к искусству, его люблю я меньше , чем тебя!" – призналась режиссеру его бывшая.

Напомним, пара была вместе 20 лет, датой начала их семейной жизни они называли 25 июня 1996 года. Свой брак звезды не зарегистрировали в ЗАГСе, хоть и имели общего ребенка.

Фото опубликовано Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Янв 14 2017 в 4:49 PST

Ранее Кончаловский, который в 2015 году отпраздновал 19-ю годовщину своих отношений с Толкалиной, признался в интервью, что такое светлое чувство как любовь он считает болью. "Это боль. Настоящая боль. Вы это узнаете в какой-то момент", – произнес кинорежисер, не объяснив, когда именно он осознал это.

Интересно, что супруги производили впечатление счастливой, крепкой пары. Например, Кончаловский как-то раз заявил, что они с Толкалиной могут в любой момент не разойтись, а пожениться. "А свадьба может еще и быть! А может и не быть. В любой момент ситуация может поменяться!" – заинтриговал Егор.

Мои любимые @egor_konchalovskii Фото опубликовано Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Дек 7 2016 в 9:33 PST

Любовь очень нежно и трепетно относится к своему теперь уже бывшему сожителю. "Егор – гарант моего спокойствия. У меня сейчас очень плотный гастрольный график, мы редко видимся, но это не мешает нашей душевной близости", – призналась позитивная актриса.