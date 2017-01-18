Наташа Королева сообщила о трагедии в семье

Наташа Королева рассказала о своем горе. В Киеве умерла ее престарелая бабушка, а певицу не пускают на похороны.

О своем горе Наташа Королева сообщила на официальной страничке в социальной сети Instagram. Популярная певица опубликовала фотографию, на которой запечатлена с бабушкой, и написала: "Сегодня в Киеве умерла моя БАБУШКА .....а я не могу прилететь Ее похоронить ....."

Многочисленные поклонники немедленно отреагировали на сообщение артистки. Фанаты осыпали ее соболезнованиями и постарались поддержать добрыми словами. Напомним, в октябре 2016 года стало известно, что Наташе Королевой запретили въезд на Украину.

Реакция исполнительницы, являющейся уроженкой Киева, последовала незамедлительно. "Я просто не знаю, что теперь делать! У меня там бабушка, ей 94 года, и она уже ну никак не сможет приехать ко мне! И, получается, я теперь не смогу больше приехать к ней в течение пяти лет. И я не смогу все это время посещать могилу отца, не смогу даже, случись такое горе, похоронить свою бабушку..." – поделилась своим горем с журналистами Королева.

Фото опубликовано Наташа Королева (@natellanatella) Янв 17 2017 в 9:48 PST

Позже певица обратилась в киевский суд с требованием отмены решения Службы безопасности Украины (СБУ) о запрете въезда ей на Украину на пять лет. "На рассмотрении в окружном административном суде города Киева находится иск от гражданки Российской Федерации Наталии Порывай, которая просит признать противоправным и отменить решение Службы безопасности Украины о запрете ей въезжать на территорию Украины сроком на пять лет", – рассказали в пресс-службе окружного административного суда Киева.

Суд откликнулся на заявление Королевой и назначил заседание на 16 марта 2017 года.

Королева очень переживала, что ей теперь на родину путь закрыт. "Киев для меня не просто родной город, Киев – это моя душа! А самое главное и важное Киев – это люди… добрые, гостеприимные, мудрые. Простите меня мои земляки! Я хотела приехать с концертом для Вас! С добром и с миром в это не простое время для Украины. Простите за то, что вы ждали нашей встречи, а я оказалась бессильна перед продажными лживыми и трусливыми людишками, которые за моей спиной подло и гадко осудили, приговорили, и разлучили нас с вами на долгих пять лет!" – подытожила расстроенная артистка.