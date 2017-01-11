Елена Малышева проверяется на рак

Главный телеврач страны в шоке от своего генетического анализа. Теперь она вынуждена придерживаться строгих правил.

Елена Малышева в эфире "Первого канала" регулярно дает советы телезрителям в программах "Здоровье" и "Жить здорово!". Но всем интересно, где и как лечится она сама. В наступившем году, как призналась главный телеврач страны, она планирует открыть медицинский центр. Пока же обходится советами и помощью родственников. "В нашей семье уже поколения прекрасных врачей. Конечно, мы достаточно грамотны, чтобы большинство решений принимать самостоятельно. А если родственников не хватает, идем к друзьям-докторам", – объясняет Малышева.

Кроме того, летом во время отдыха она всегда проходит полное медицинское обследование. В том числе и на наличие окномаркеров – особой группы биомолекул, концентрация которых в крови повышается при развитии в организме человека злокачественных или доброкачественных опухолей. "Обследование занимает не более двух часов, включает общий анализ крови, биохимический анализ с определением онкомаркеров, липидов крови, ферментов печени, сахара, гликированного гемоглобина и свертывания крови", – рассказала Малышева.

А недавно она сдала полный генетический анализ. И была шокирована результатами. "Оказалось, у меня склонность к полноте в два раза выше, чем в популяции. Такая генетика. Бороться с ней очень утомительно. Но я стараюсь. Очень стараюсь придерживаться всех правил. Конечно, срывы бывают", – цитирует самого известного врача страны журнал "Антенна".