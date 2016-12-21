Рак лишил известную певицу детей

Популярная исполнительница Кайли Миноуг рассказала о трагедии своей жизни. Рак груди, который автралийскеая певица успешно поборола, навсегда лишил ее детей.

48-летняя Кайли Миноуг дала откровенное интервью британскому изданию The Times. Известная певица рассказала об изнуряющей борьбе с раком и о том, как болезнь повлияла на ее возможность стать матерью.

К слову, сейчас певица помолвлена британским актером Джошуа Сассом (годящимся ей в сыновья – ему 29 лет) констатировала, и что она и ее возлюбленный прекрасно понимают, что вряд ли когда-нибудь станут родителями.

"Когда вы больны раком, вам приходится принять тот факт, что, скорее всего, вы больше не сможете иметь детей. Поверьте, когда кто-то говорит вам: "Ну, сейчас есть столько возможностей стать матерью", вам хочется кричать", – поделилась своей болью Миноуг.

Кайли рада достижениям современной медицины, однако лично ее это не вдохновляет. "Конечно, это потрясающе, что в современном мире есть множество возможностей. Это чудесно! Но когда вы вдруг теряете ту самую естественную способность, которая казалась чем-то само собой разумеющимся, вы думаете: "Да, по-прежнему остается много возможностей, но..." – объяснила певица.

Фото опубликовано Kylie Minogue (@kylieminogue) Фев 2 2016 в 5:27 PST

Миноуг призналась, что долго свыкалась с фактом, что у нее не будет детей. "Думаю, у каждой женщины есть образ ее будущего ребенка, каждая думает: "Интересно, как он будет выглядеть? Это будет мальчик или девочка? Чем он будет похож на меня?" Но у меня не будет родного ребенка, и это печально. Я долгое время смотрела этому факту в лицо, чтобы наконец принять его", – констатировала артистка.

Напомним, в 2005 году австралийской певице был поставлен страшный диагноз – рак. Кайли Миноуг даже пришлось прервать свой концертный тур. Спустя довольно длительный промежуток времени певице удалось победить болезнь.

Отметим, что в разное время с серьезными болезнями успешно справлялись такие представительницы музыкальной индустрии, как Анастейша, Шерил Кроу и Соник. У всех этих певиц врачи диагностировали именно онкологию.