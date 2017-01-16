Рынска борется с отвращением к жизни в Москве

Божена Рынска продолжает наслаждаться отдыхом в солнечном Майами. Скандально известная блогерша призналась, что в Америке она чувствует себя лучше, чем в России. В Москве же она борется со стойким отвращением к жизни.

Журналистка успешно зализывает душевные раны после ее недавней травли на Родине. Светская львица вызвала на себя гнев общественности, когда порадовалась гибели сотрудников НТВ во время крушения Ту-154 в Черном море. Неизвестные мужчины обклеили балкон Божены портретами покойных репортеров и устроили засаду во дворе ее дома. Шквал критики обрушился на блогершу в Сети и с экранов телевизоров. В итоге, пережив сильнейшие волнения, Рынска уехала в США на довольно продолжительное время.

"В Майами я поразительно хорошо себя чувствую, – отчиталась перед поклонниками Божена. – Мне совсем не хочется жить тут постоянно, но этот месяц для меня просто чудо хорошего самочувствия. В Москве я могу встать в 12-00 в лучшем случае. Вечером мне вообще не хочется спать. Встаю я разбитая, весь день я усталая, и только к вечеру я прихожу в минимальную кондицию. А часов до пяти просто борюсь со стойким отвращением к жизни".

В США у Рынской полностью поменялся распорядок дня. "В Майами я встаю в 7-30. Иногда могу поваляться до 8-00. Но это редкость. Обычно в 7-30 меня скидывает с кровати, и я полна сил и энергии. Просыпаюсь я отдохнувшая, в отличном настроении. Бегу загорать на балкон, потому что уже к 9-00 солнце в последнюю неделю скрывается. Муж просыпается позже меня, к 9-00, что просто невероятно. В Москве он у нас жаворонок, и уже успевает известись, пока я проснусь. Потом совместный кофе и собачки в нашем домовом кафе, и гулять по океану. Уже к 12-00 мне ужасно хочется есть. Где к часу мы ланчуем, и это всегда свежая рыба. Сладкого мне тут не хочется совсем. Один раз попробовала, и не пошло. И, что тоже загадка Майами, вечером не хочется есть, мы не ужинаем, так, легкий перекус. И в 21-00 у меня начинают слипаться глаза – естественное желание спать. В Москве к 21-00 у меня самый гульбарий, вечерний бодряк", – отметила светская львица.

По словам Божены, в Майами удивительно комфортный климат. "Тут очень здоровая атмосфера, воздух, еда, доложу я вам. Циркадные ритмы восстанавливаются сами... Да, отеков нет вообще. Идеально подтянутое лицо. Почему отеки то ушли? Причем за три дня. Первые два дня акклиматизация. и на лодке я была простуженная, отечная. Наутро встала здоровая, и нет никаких отеков... А еще на роже никаких высыпаний. Вообще. Идеально чистое лицо. Вот что это?!" – недоумевает блогерша.