Доберман пытался пожевать нос Божены Рынски

Божена Рынска, порадовавшаяся гибели журналистов НТВ во время крушения Ту-154 в Черном море, уехала греться к океану. Светская львица гостит в США и регулярно делится впечатлениями о проведенных там днях.

"В кондо, где мы снимаем, есть кафе для жильцов. Когда там работает негритянка Джоан, то всегда порядок. И кофе, и резиденс дискаунт, и номер квартиры – она все помнит. А вот если латиноамериканка, то это пир идиотизма. Диву даешься, как можно быть такой феерической тупицей", – поведала скандальная блогерша.

И тут же добавила: "Но я сейчас не об этом рассказать хочу. С утра в кафе встречаются все собачники. И сегодня я там познакомилась с доберманом. Доберман русский. Добрейший. Уже запрыгнул мне на голову и погладил меня зубами осторожно. Хотел нос пожевать, но я не далась".

"Грызет все, что видит, даже мебель плетеную в кафе пытался на зуб взять", – не унималась Рынска, которая в последнее время переключилась от продажи своих подержанных вещей на любовь к собакам. Она регулярно выкладывает посты о животных и постит фото собак.



