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Шаляпин приходит в себя после трагедии
Певец, как и сотни других звезд эстрады, спрятался от московской непогоды на курорте. Причем Прохор соригинальничал и не стал брать путевку на популярные у знаменитостей Мальдивы и #сказочноеБали. Шаляпин улетел за океан на Багамские острова. Оказавшись вдали от шумных коллег, хвастающихся в Instagram живописными видами и дивным загаром, артист, по его словам, чувствует себя отлично.
Прохор много гуляет, любуясь местными красотами, и публикует в соцсетях снимки, не нуждающиеся в фильтрах. "Прихожу в себя, – отчитался перед подписчиками исполнитель. – Исследую территорию .. Ничего не делаю и ни о чем не думаю...#отличноенастроение".
Когда комментаторы поинтересовались у Шаляпина, как обстановка на островах, он с улыбкой ответил: "Очень хорошо, как в Крыму 😂😂😂👍🏼".
Несколькими днями ранее певец был в Нью-Йорке, где гулял по Манхэттену. Но там сейчас нежарко: если по Багамам артист ходит в шортах и легких рубашках, то "Большое яблоко" он исследовал в теплой куртке и джинсах. Вероятно, смена обстановки помогла Прохору хоть немного отвлечься от грустных мыслей из-за смерти близкой подруги.
Напомним, тело 33-летней певицы и бывшей участницы коллектива "Лицей" Жанны Роштаковой было обнаружено в ванной, полной воды, в квартире во Владивостоке 11 января. В настоящий момент устанавливаются причины смерти женщины, у которой не было явных проблем со здоровьем.
Прохор был приятелем Жанны. Он предположил, что Роштакова могла умереть из-за падения на голову полки. По словам артиста, у певицы не было проблем со здоровьем. Поэтому версий, почему девушка скоропостижно скончалась, у ее родных много. По одной из них, причиной смерти мог быть несчастный случай.
"Мне позвонила мать ее мужа (его я не знал) и рассказала про таинственную смерть. Может быть, это был несчастный случай. Возможно, причиной гибели стало падение полки на голову, когда она лежала в ванной", – поделился своими предположениями Шаляпин. Он же озвучил и другую версию: "Насильственная смерть из-за дележа квартиры, все-таки она немало стоит. Непонятно, кому достанется, так как я не знаю, успела ли Жанна развестись официально".
В понедельник мне позвонила друг моей юности - Жанна Роштакова @roshtakovazhanna , которая переехала во Владивосток несколько лет тому назад и решила вернуться обратно в Москву на ПМЖ. Как же я этому обрадовался , как ребёнок . Говорю, мол, сразу встретимся , пойдем туда, сюда ... Расписали планы в понедельник 9 января.. Мы дружили с 1999 года , с той самой "Утренней звезды" , в которой Жанна тоже участвовала и где мы познакомились.. Мы всегда были "на одной волне" . Жанна невероятной души человек, талантливая певица, яркая, красивая девушка.. Несколько часов назад мне сообщили, что Жанны не стало. Через несколько часов после нашего разговора.. В 33 года... Трагедия настигла дома, неожиданно.. Она ничем не болела, и ничего не предвещало беды.. Люди, цените жизнь и близких. Жанна, ты навсегда в моём сердце.. #жаннароштакова #RIP #люблю #будупомнить
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