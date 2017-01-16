Полиция заинтересовалась смертью экс-певицы "Лицея" Жанны Роштаковой. Во Владивостоке началась проверка по факту кончины артистки.

"11 января 2017 года в квартире дома на улице Светланская в городе Владивостоке в ванне обнаружено тело 32-летней женщины без признаков насильственной смерти. По данному факту Следственными органами СК РФ по Приморскому краю проводится доследственная проверка. В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будут сделаны выводы о причине смерти женщины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – цитируют представителя правоохранительных органов по Приморскому краю "РИА" Новости.

Напомним, о смерти Роштаковой публично объявил ее друг, певец Прохор Шаляпин. Он предположил, что Жанна могла умереть из-за падения на голову полки. По словам артиста, у Жанны не было проблем со здоровьем. Поэтому версий, почему певица скоропостижно скончалась, у ее родных много.

По одной из них, причиной смерти мог быть несчастный случай. "Мне позвонила мать ее мужа (его я не знал) и рассказала про таинственную смерть. Может быть, это был несчастный случай. Возможно, причиной гибели стало падение полки на голову, когда она лежала в ванной", – поделился своими предположениями друг покойной, певец Прохор Шаляпин.

Он же озвучил и другую версию. "Насильственная смерть из-за дележа квартиры, все-таки она немало стоит. Непонятно, кому достанется, так как я не знаю, успела ли Жанна развестись официально", – сообщил Шаляпин.

А вот свекровь и бывший муж Роштаковой рассказали о проблемах со здоровьем Жанны. Якобы ее могло подвести сердце. "Результаты экспертизы завтра только будут известны. Я думаю, что сердечный приступ произошел у Жанночки. В эту ночь плохо она себя чувствовала. Я не могу сказать, почему, что с ней произошло. Знаем одно, что было плохо ей, – сообщил Михаил в недавнем интервью. – Когда нашли ее, там пузырек корвалола, валерьянки был".

Все участники драмы сошлись только в одном – лишь специалисты смогут точно сказать, отчего умерла Жанна Роштакова – лауреат молодежной премии "Хрустальная нота" 1997 года, победитель конкурса "Утренняя звезда" в старшей вокальной группе в 1999 году в Юрмале. Как рассказал представитель группы "Лицей" Евгений Яковлев, Роштакова не входила в основной состав группы, но "один или два раза" выступала "на подмене".