Несбывшиеся мечты покойной экс-солистки "Лицея"

Во Владивостоке при невыясненных обстоятельствах скончалась экс-солистка группы "Лицей" Жанна Роштакова. Dni.Ru узнали, как жила и чего не успела сделать 33-летняя певица.

За недолгую карьеру в шоу-бизнесе Жанна достигла небывалых высот. В 1997 году она стала лауреатом Всемирной молодежной премии "Хрустальная нота". В 1999-м талантливая исполнительница победила на конкурсе старшей вокальной категории "Утренняя Звезда" в Юрмале.

В 2000 году Роштакова завоевала золото на певческом состязании "Зажги свою звезду" в Москве, а в 2003-м стала участницей отборочного тура конкурса "Юрмала – новая волна".

Около 13 лет назад Жанна заменяла забеременевшую солистку группы "Лицей" Анастасию Макаревич. Правда, в составе коллектива она выступала недолго.

В качестве сольной певицы Роштакова имела в репертуаре песни на пяти языках: русском, украинском, английском, испанском и итальянском. Жанна была членом Международной Ассоциации деятелей эстрады Москвы.

По словам близкого друга Жанны Прохора Шаляпина, несколько лет назад она вышла замуж и уехала во Владивосток. Там артистка успешно выступала с музыкантами и очень любила свою работу.

#концерт#жанна#группанефть#котиклевер#владивосток Фото опубликовано Zhanna_Roshtakova (@zhanna_roshtakova) Авг 11 2015 в 8:07 PDT

У Роштаковой даже была своя школа-студия, в которой профессионалы давали начинающим артистам уроки вокала, занимались постановкой голоса, учили правильно работать с телом и дыханием, помогали им раскрыть новые творческие горизонты.

#занимаемся вокалом с моей любимой Настей. #уроки вокала##Владивосток # Фото опубликовано Zhanna_Roshtakova (@zhanna_roshtakova) Авг 12 2015 в 5:55 PDT

наша первая звезда Наталья Юлдашева!!!! звукорежиссер Женя Гриванов и я как всегда курирую вокал! !! Фото опубликовано Zhanna_Roshtakova (@zhanna_roshtakova) Окт 21 2015 в 10:18 PDT

Жанна также занималась подготовкой специальных номеров к праздникам и созданием шоу-программ.

Набравшись опыта, целеустремленная карьеристка мечтала добиться еще большего. По словам Шаляпина, Роштакова недавно ему призналась, что решила вернуться обратно в Москву на ПМЖ.

Фото опубликовано Zhanna_Roshtakova (@zhanna_roshtakova) Янв 12 2016 в 12:16 PST

"Жанна из Крыма, мы дружили с 1999 года, с той самой "Утренней звезды", в которой Жанна тоже участвовала и где мы познакомились", – вспоминает Прохор.

С прошей и троль Фото опубликовано Zhanna (@roshtakovazhanna) Ноя 18 2013 в 10:59 PST

"Очень красивая, роскошная девушка, прекрасный человек, – не жалеет для подруги комплиментов артист. – Она никогда не рвалась на большую сцену, ей больше нравилось петь в ресторанах, на корпоративах".

Мой друг и гениальный музыкант Евгений Семененко. Клуб "кот и клевер". Джазуем Фото опубликовано Zhanna_Roshtakova (@zhanna_roshtakova) Авг 11 2015 в 3:35 PDT

К сожалению, личная жизнь у исполнительницы не сложилась. "Позже она рассталась с мужем и как раз говорила мне, что собирается вернуться в Москву", – подчеркнул Шаляпин.

Фото опубликовано Zhanna (@roshtakovazhanna) Июл 12 2014 в 6:34 PDT

Однако мечтам талантливой молодой артистки не суждено было реализоваться. 33-летнюю Роштакову нашли мертвой в ее квартире во Владивостоке. Пока ведется следствие, близкие Жанны выдвинули несколько версий ее смерти.

Одна из основных – несчастный случай. "Мне позвонила мать ее мужа (его я не знал) и рассказала про таинственную смерть. Может быть, это был несчастный случай. Возможно, причиной гибели стало падение полки на голову, когда она лежала в ванной", – поделился своими предположениями Прохор.

Женщина года 2015. Песня,, show must go on ". Перед выходом на сцену Фото опубликовано Zhanna_Roshtakova (@zhanna_roshtakova) Авг 11 2015 в 3:39 PDT

Позже он отметил в интервью, что родственники и друзья Роштаковой не исключают насильственную смерть. "Из-за дележа квартиры, все-таки она немало стоит. Непонятно, кому достанется, так как я не знаю, успела ли Жанна развестись официально", – отметил Шаляпин.

Фото опубликовано Zhanna (@roshtakovazhanna) Июл 12 2014 в 6:35 PDT

Подруга Жанны Евгения Гребенюк, обнаружившая тело, сейчас занимается организацией ее похорон. "Мне кажется, что случился микроинсульт или сердечная недостаточность, она начала задыхаться, ухватилась за полку и только тогда та упала. Вроде, не на нее: не было крови, ушибов или царапин", – изложила свою версию произошедшего Гребенюк. По словам приятельницы, Роштакова была полностью здорова. На теле не было никаких следов.

В попыхах лечу на любимую работу Фото опубликовано Zhanna_Roshtakova (@zhanna_roshtakova) Окт 20 2015 в 1:57 PDT

Свекровь Жанны, в свою очередь, рассказала репортерам, что из квартиры, которую, по ее словам, снимала девушка во Владивостоке, исходил сильный запах корвалола и валерьянки. Родственница певицы сообщила, что в последнее время у Роштаковой были проблемы со здоровьем. Она постоянно нервничала и принимала успокоительные лекарства.

Как прекрасно получать цветы не только от Любимого мужчины,но и от друзей. Фото опубликовано Zhanna_Roshtakova (@zhanna_roshtakova) Мар 7 2016 в 9:40 PST

В данный момент обстоятельства смерти Жанны расследует полиция. Специалисты проводят вскрытие и экспертизу.

