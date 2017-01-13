Разгневанная певица рассказала, что она себе в скулы "напихала"
Несбывшиеся мечты покойной экс-солистки "Лицея"
За недолгую карьеру в шоу-бизнесе Жанна достигла небывалых высот. В 1997 году она стала лауреатом Всемирной молодежной премии "Хрустальная нота". В 1999-м талантливая исполнительница победила на конкурсе старшей вокальной категории "Утренняя Звезда" в Юрмале.
В 2000 году Роштакова завоевала золото на певческом состязании "Зажги свою звезду" в Москве, а в 2003-м стала участницей отборочного тура конкурса "Юрмала – новая волна".
Около 13 лет назад Жанна заменяла забеременевшую солистку группы "Лицей" Анастасию Макаревич. Правда, в составе коллектива она выступала недолго.
В качестве сольной певицы Роштакова имела в репертуаре песни на пяти языках: русском, украинском, английском, испанском и итальянском. Жанна была членом Международной Ассоциации деятелей эстрады Москвы.
По словам близкого друга Жанны Прохора Шаляпина, несколько лет назад она вышла замуж и уехала во Владивосток. Там артистка успешно выступала с музыкантами и очень любила свою работу.
У Роштаковой даже была своя школа-студия, в которой профессионалы давали начинающим артистам уроки вокала, занимались постановкой голоса, учили правильно работать с телом и дыханием, помогали им раскрыть новые творческие горизонты.
Жанна также занималась подготовкой специальных номеров к праздникам и созданием шоу-программ.
Набравшись опыта, целеустремленная карьеристка мечтала добиться еще большего. По словам Шаляпина, Роштакова недавно ему призналась, что решила вернуться обратно в Москву на ПМЖ.
"Жанна из Крыма, мы дружили с 1999 года, с той самой "Утренней звезды", в которой Жанна тоже участвовала и где мы познакомились", – вспоминает Прохор.
"Очень красивая, роскошная девушка, прекрасный человек, – не жалеет для подруги комплиментов артист. – Она никогда не рвалась на большую сцену, ей больше нравилось петь в ресторанах, на корпоративах".
К сожалению, личная жизнь у исполнительницы не сложилась. "Позже она рассталась с мужем и как раз говорила мне, что собирается вернуться в Москву", – подчеркнул Шаляпин.
Однако мечтам талантливой молодой артистки не суждено было реализоваться. 33-летнюю Роштакову нашли мертвой в ее квартире во Владивостоке. Пока ведется следствие, близкие Жанны выдвинули несколько версий ее смерти.
Одна из основных – несчастный случай. "Мне позвонила мать ее мужа (его я не знал) и рассказала про таинственную смерть. Может быть, это был несчастный случай. Возможно, причиной гибели стало падение полки на голову, когда она лежала в ванной", – поделился своими предположениями Прохор.
Позже он отметил в интервью, что родственники и друзья Роштаковой не исключают насильственную смерть. "Из-за дележа квартиры, все-таки она немало стоит. Непонятно, кому достанется, так как я не знаю, успела ли Жанна развестись официально", – отметил Шаляпин.
Подруга Жанны Евгения Гребенюк, обнаружившая тело, сейчас занимается организацией ее похорон. "Мне кажется, что случился микроинсульт или сердечная недостаточность, она начала задыхаться, ухватилась за полку и только тогда та упала. Вроде, не на нее: не было крови, ушибов или царапин", – изложила свою версию произошедшего Гребенюк. По словам приятельницы, Роштакова была полностью здорова. На теле не было никаких следов.
Свекровь Жанны, в свою очередь, рассказала репортерам, что из квартиры, которую, по ее словам, снимала девушка во Владивостоке, исходил сильный запах корвалола и валерьянки. Родственница певицы сообщила, что в последнее время у Роштаковой были проблемы со здоровьем. Она постоянно нервничала и принимала успокоительные лекарства.
В данный момент обстоятельства смерти Жанны расследует полиция. Специалисты проводят вскрытие и экспертизу.
Девушка греется на солнышке, пока россияне мерзнут
Бывшая теща Евгения Кунгурова сообщила подробности
Разгневанная певица рассказала, что она себе в скулы "напихала"
Он ходил по аэропорту, оголив половину живота