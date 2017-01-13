Друзья скорбят о покойной экс-участнице группы "Лицей"

Друзья и близкие скорбят о покойной экс-участнице группы "Лицей" Жанне Роштаковой. Певица оставила неизгладимый след в сердцах поклонников.

Своей болью от смерти Жанны Роштаковой поделилась ее подруга Татьяна Варнакова. "Это человек, о котором говорить можно бесконечно. Это женщина, которая сочетает в себе красоту, талант, жизненную неугомонность, доброту и открытость. Что лично меня приводит в шок – насколько же светлый и жизнерадостный человек ушел от нас. Почему так происходит?" – задала риторический вопрос Варнакова.

Женщина призналась, что, узнав о скоропостижной смерти Жанны, у нее осталось чувство вины. "Я что-то недослышала от нее, чего-то недодала ей. Хотя у нас были долгие минуты душевного общения. Сегодня меня накрывает вина, что это я недосмотрела за ней. В последний месяц мы не разговаривали, хотя я чувствовала, будто Жанна хотела мне что-то сказать", – цитирует Татьяну Варнакову портал Владивостока Prima Media.

Другие друзья также отреагировали на внезапную кончину артистки, оставив на ее страничке в популярной социальной сети горестные сообщения. Так, девушка, с которой училась певица, написала, что не может говорить о Жанне в прошедшем времени. Другая приятельница заявила, что не может поверить в ее смерть. Оставил свой комментарий и певец Прохор Шаляпин: "Моя девочка.. Как же так.. Как ты могла нас оставить..."

Жанна Роштакова – лауреат Всемирной молодежной премии "Хрустальная нота" (1997). Победитель конкурса старшей вокальной категории "Утренняя Звезда" (1999) в Юрмале. Победитель конкурса "Зажги свою звезду" (2000) в Москве. Участница отборочного тура конкурса "Юрмала – новая волна" (2003), некоторое время была солисткой в группе "Лицей". Член Международной Ассоциации деятелей эстрады Москвы. В репертуаре вокалистки – песни на пяти языках мира: русский, украинский, английский, испанский, итальянский.

Напомним, о смерти Жанны Роштаковой сообщил ее друг Прохор Шаляпин на своей страничке в Instagram. Чуть позже в беседе с корреспондентом Dni.ru он предположил, что стало причиной смерти 33-летней исполнительницы, которая не жаловалась на здоровье.

"Видимо, это просто бытовой несчастный случай. Жанна лежала в ванне, и ей на голову упала полка, – объяснил исполнитель. – Дома больше никого не было, и никто ей не мог помочь. Тело обнаружили только через сутки. Скорее всего, ей стало плохо – может быть, она потеряла сознание и от долгого нахождения в горячей воде не выдержало сердце. Ужасная смерть!"

Фото опубликовано Прохор Шаляпин (@p_shalyapin) Янв 11 2017 в 12:59 PST

По словам артиста, у Жанны были глобальные планы: она собиралась переехать из Владивостока в Москву на ПМЖ.