Жены Казаченко сцепились на шоу

В студии передачи Андрея Малахова "Пусть говорят" встретились две пассии Вадима Казаченко – его многолетняя возлюбленная и директор Ирина Аманти и молодая супруга Ольга. На шоу разразился скандал.

После того, как некоторое время назад на передачу "Пусть говорят" пришла супруга Вадима Казаченко Ольга с заявлением, что ждет ребенка, а муж ей угрожает и даже требовал сделать аборт, в студии передачи появилась директор и многолетняя возлюбленная артиста Ирина Аманти. Она рассказала свою версию этой истории.

По словам Аманти, Ольга буквально женила Вадима на себе. А она попросту недоглядела. "Это несчастный случай. Это трагедия моей жизни и его", – заключила Ирина. Аманти считает, что молодая жена плохо влияет на мужа. Тем не менее, женщина рада, что Ольга ждет ребенка, потому что убеждена, что у малыша будут "хорошие гены".

Однако, по словам Ирины, именно она является настоящей женой певца, потому что "стирает ему рубкашки". "Я стала мамой, директором. Я искалечила свою судьбу", – заявила Аманти, при этом обвинив молодую жену Казаченко, что та лишь тратит его деньги.

В студии появилась и сама Ольга. Разгорелся скандал. Девушка возмутилась, что Ирина выставляет ее супруга безвольным человеком. На защиту жены Казаченко встала ее юрист Катя Гордон. Она заявила, что артист совершенно добровольно выбрал себе жену. Более того, он признавался Ольге в любви. Гордон попеняла Казаченко, что тот бросил жену на седьмом месяце беременности.

Фото опубликовано Катя Гордон (@katyagordon) Дек 19 2016 в 9:33 PST

Чуть позже об этой ситуации высказался и сам певец. Он назвал отношения с Аманти кармическими. Ирина выполняла кучу обязанностей, начиная с функции директора и заканчивая функциями медсестры и домработницы. А вот у Ольги с Вадимом якобы был гостевой брак.

Ольга приезжала-уезжала, а когда он заговорил о разводе, она ему отказала. "Нет, я не согласна. Мне хочется сохранять статус жены артиста, я не собираюсь его терять. И к тому же мы и так видимся редко, я стараюсь вас не напрягать", – процитировал жену Казаченко.

Интересная деталь: они с женой обращались друг к другу на "вы". Когда Казаченко снова предложил жене разойтись, та сообщила, что уже на третьем месяце беременности. "Причем это происходило не в романтической обстановке, мы не встретились-обнялись и она призналась: "Милый, хочу тебя порадовать". Нет. У нас был очередной разговор о том, что надо расторгнуть наш брак и жить раздельно. И в этот момент совершенно хладнокровно, я бы сказал, даже цинично Ольга вынула из сумки бумагу вместе со снимками УЗИ, бросила их мне и заявила: "Нате вам в томате! Никуда теперь от меня не денетесь", – цитирует рассказ Казаченко Starhit.

Теперь артист намерен сделать ДНК-тест, чтобы увериться, что это действительно его ребенок. Ведь в студии передачи прозвучала информация, будто Ольга изменяла мужу с неким бизнесменом по имени Дмитрий. При этом сама девушка опровергла эти обвинения.

На своей страничке в соцсети Катя Гордон так высказалась об эфире: "Многое не вошло в эфир. Скажу только что К концу съемки над Вадимом Казаченко ржала даже Студия, собранная под него, полная его друзей и фанатов. Посмотрите и не верьте крокодильим слезам. Позиция моей команды проста: ,есть беременная жена, и позиция мужика, который отказывался (к слову) у Малахова сдать днк, который говорит что его насильно женили, насильно заделали ребенка – это стыдная позиция".