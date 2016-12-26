Шаляпин спасает лицо от старческих морщин

Прохор Шаляпин забил тревогу, что старость близко, и теперь спасает лицо от морщин. Исполнитель народной песни честно рассказал о ботоксе и подтяжках.

Кого-то может насмешить, что грядущая старость не дает спокойно спать 33-летнему Прохору. Но у артистов, чья жизнь проходит в постоянных разъездах, вечном недосыпе, физических нагрузках и ежеминутном стрессе, один год засчитывается за три.

Шаляпин слывет одним из самых эффектных певцов на отечественной эстраде. Он высокий, стройный. И улыбка его сияет (благодаря "люминирам"), как маяк в ночи. Однако исполнитель сумел найти в себе изъяны и теперь уповает на косметологов.

"Я хочу оставаться вечно молодым и прекрасным, так как этого требует моя профессия. Но, увы, законы природы не позволяют мне сделать это естественным путем. Мне 33, и нужно уже начать что-то делать для своего здоровья и красоты", – переживает из-за своего солидного возраста Прохор. Возможно, именно по этой причине он выбирает себе женщин постарше, чтобы на их фоне его морщины были менее заметны.

Фото опубликовано Lara (@larakopenkina) Окт 14 2014 в 11:10 PDT

Артист отрицает, что до нынешнего момента как-либо видоизменял свое весьма привлекательное лицо. "Я никогда не колол себе ботокс, не разглаживал морщины и не делал подтяжек лица. Мне кажется, что мужчина не должен всем этим активно заниматься. Так как чрезмерное увлечение бьюти-историями запросто может стереть с лица половые признаки", – считает Шаляпин.

У певца есть ролевая модель, на которую он стремится быть похожим. "Моим кумиром в плане внешности является актер Марлон Брандо. Хочется быть таким же мужественным на экране", – признался сайту "Комсомольская правда" исполнитель.

Фото опубликовано Прохор Шаляпин (@p_shalyapin) Дек 23 2016 в 12:58 PST

Как удалось выяснить репортерам, на днях Прохор сделал свое лицо "более скульптурным" с помощью серии инъекций, которые убирают отеки и излишнюю жировую ткань. Таким образом лицо освобождается от скопившейся в коже лишней жидкости, которая делала его тяжелым и тянула вниз, а также от лишней жировой прослойки (например, слишком пухлых щек или намечающегося второго подбородка).

Фото опубликовано Прохор Шаляпин (@p_shalyapin) Дек 11 2016 в 12:54 PST

Интересно, что Шаляпин с этими косметологическими манипуляциями в тренде. Пластикой грешат даже признанные секс-символы Голливуда Брэд Питт (ринопластика, ботокс), Том Круз (овал лица, нос, уши) и Микки Рурк (круговая подтяжка лица). Последнего, по мнению большинства поклонников, хирурги попросту изуродовали. Поэтому звезда культовой ленты "Девять с половиной недель", похожая на восковую фигуру, является скорее антирекламой пластики для мужчин.