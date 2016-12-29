Ларису Копенкину затравили за мини и глубокое декольте

В Сети стало модно устраивать травлю кому-нибудь, нападая на него большой толпой. Ларису Копенкину затравили комментаторы в Instagram, обвинив ее в пошлости и отсутствии вкуса.

Соцсети показали, что с воспитанием у большинства пользователей интернета в России просто беда. Люди оставляют пачками оскорбительные комментарии под фотографиями знаменитостей, наивно полагая, что они имеют право делать замечания другим. Да еще в таком тоне – грубом, менторском.

Звезды таких горе-учителей отправляют в игнор, но всех не перебанить. У народа в крови непрошеные советы давать и жизни учить, этой самой жизни не зная.

Отдельно стоит упомянуть неадекватные и порой безумные комментарии под статьями о знаменитостях в интернет-изданиях. Под некоторыми текстами будто все пациенты Кащенко беснуются.

Очередной жертвой неделикатных и невоспитанных "жителей" Сети стала бывшая жена Прохора Шаляпина Лариса Копенкина. 61-летнюю эффектную бизнесвумен буквально затравили за ее любовь к яркой и откровенной одежде. Неунывающая женщина опубликовала в своем микроблоге новое фото. Копенкина позирует в мини-юбке и обтягивающей блузке, подчеркивающей грудь.

Фото опубликовано Lara (@larakopenkina) Дек 28 2016 в 9:02 PST

Интернет-сообщество посчитало, что Ларисе уже не по возрасту сексуально одеваться, и начало ее гнобить. Некоторые пользователи явно перешли все границы разумного в своей критике.

"Ужас, нет слов, никакого вкуса нет у женщины. Пошло!", "Ужасно. И совершенно человек лишен вкуса и чувства меры.... Словом – не по возрасту", "И весь наряд по возрасту, вам же есть уже 95", "Каждый сам себе Юдашкин 😂😂😂", "стилист бы не помешал)", "Наймите стилиста, с вашим достатком не солидно ходить в вещах "назад в прошлое" так давно уже не одеваются", – без зазрения совести ругают Копенкину не знакомые ей дамы.

Вероятно, Лариса за годы брака с Шаляпиным и после развода с ним уже привыкла к критике неравнодушных людей. Она обратилась к ехиднам с добрым и лаконичным посланием: "😂🎈 С наступающим вас 🎄🎉".

Фото опубликовано Lara (@larakopenkina) Дек 28 2016 в 10:06 PST

Чуть позже бизнесвумен обнародовала еще одно фото, где она изображена в мини, ботфортах и ярком пальто. "Критикуют тут меня, что не так одета я. Только Я 👉сама решу, что и как и с кем ношу. Я же к вам не захожу, жизни вас я не учу, сами вы ко мне зашли, не понравилось – ушли! – вежливо указала на дверь критиканам Лариса. – Улыбайтесь Господа, жизнь – она прекрасная! На пороге Новый год – веселись давай народ!!!"