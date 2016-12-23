Анна Калашникова: Я всегда готова к аресту

Анну Калашникову вызвали в суд. Модель пришла на заседание с зубной пастой и щеткой, заявив, что готова к аресту.

Анну Калашникову вызвали в суд из-за неоплаченных 500 рублей за превышение скорости на дороге. Прежде чем явиться с повесткой на заседание 32-летняя модель прочитала не один десяток статей о возможных наказаниях, и испугавшись самого серьезного – ареста на 15 суток – прихватила с собой зубную щетку, пасту и другие необходимые средства гигиены.

"Прежде таких ситуаций в моей жизни не было, я всегда оплачивала штрафы через специальное приложение, но в этот раз платеж не прошел", – объяснила Калашникова.

В итоге, российской модели пришла повестка в суд. "Поскольку у меня не сохранились ни квитанции, ни чеки об оплате, пришлось заплатить сумму в трехкратном размере. Это не такие большие деньги, конечно, но почему из-за сбоев системы оплаты я должна платить за один и тот же штраф три раза? Меня это очень возмутило! К тому же друзья и всякие статьи в интернете напугали тем, что меня могут арестовать, поэтому, на всякий случай, взяла с собой на заседание зубную щетку, пасту. Пусть звучит смешно, но именно после таких ситуаций понимаешь, что у нас возможно все и надо всегда быть готовой", – цитирует Анну Калашникову Life.ru.

Фото опубликовано ANNA KALASHNIKOVA ✨ (@annakalash) Сен 17 2016 в 6:06 PDT

Отметим, что сайт Федеральной службы судебных приставов буквально пестрит именами звездных должников – "реальный пацан" Николай Наумов, актриса Анна Снаткина, также оплатить штраф ГИБДД в 1500 тысячи рублей уже три месяца не может невеста монакского миллиардера Виктория Боня.

Среди ярых неплательщиков оказался и Степан Михалков. Журналисты узнали, что в середине марта мебельный магазин 50-летнего бизнесмена в центре Санкт-Петербурга был закрыт в связи с нерентабельностью. Более того, один за другим закрываются торговые точки бренда "Хлеб & Co", а рестораны "Вертинский" и Casual уже никогда не распахнут свои двери для посетителей. Хуже всего то, что служба судебных приставов уже внесла Степана Михалкова в список должников, обязав его погасить задолженность на сумму более миллиона рублей. Как оказалось, бизнесмен долгое время не платит не только банковский кредит, но и налоги.