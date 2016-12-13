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Дана Борисова вернулась к бывшему любовнику
"Привет! Вот я сегодня без укладки, такая нерасчесанная, но могу себе позволить. Провела пять дней, пока Максим забирал Полинку, у человека, с которым раньше были отношения, и сейчас они, похоже, возобновляются", – сообщила артистка в видеоролике, опубликованном в ее микроблоге.
Видимо, в честь радостного события звезда решила сменить имидж и накрасила губы другой помадой. Подписчикам перемены явно пришлись по вкусу. "Дана, вы отлично выглядите! Загляденье! Пожелайте мне удачи в любви, пожалуйста, а то иногда грустно", "Дана, ой, какая вы красивая!!! "Неукладка" выглядит как прическа из салона. Помада – супер, вам идет".
Напомним, недавно Дана заявила в Следственный комитет на своего бывшего любовника Александра Морозова и участника проекта "Дом-2" Дениса Козловича. Ранее на передаче "Прямой эфир" Морозов на всю страну назвал ее пьяницей и плохой матерью.
Козлович же заявил, что светская львица якобы злоупотребляет спиртным. Из-за этого, по словам мужчины, у Даны время от времени возникают провалы в памяти. Козлович утверждал, что Борисова десять дней жила с ним, бросив маленькую дочь дома одну. Денис также указал на запись интимного содержания, якобы подтверждающую его слова.
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