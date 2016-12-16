Безвкусно одетая Собчак похожа на бабушку

Поклонники смеются над модным провалом телеведущей. Чувство вкуса ей изменило.

Вкус, он как деньги – или есть, или нет. Казалось бы, телеведущей Ксении Собчак он изменять не должен. У нее есть и деньги (несколько лет назад правоохранительные органы, как писал СМИ, изъяли у нее в ходе обыска 1 миллион евро, почти полмиллиона долларов и 480 тысяч рублей, расфасованные более чем в 100 конвертов), и возможности. Но, тем не менее, часто Ксюша наряжается очень странно.



Вот и на открытие корнера модного итальянского дизайнерского дуэта Собчак пришла в платье, больше напоминающем домашний халат. Поклонники светской дивы удивились. Да, шелк, да, дорого, но почему такой странный крой у наряда? " Я сначала подумала фото дома в халате", " Очень по-спальному", " Что-то совсем как бабушку одели", " Сегодня халаты в моде? И открытый рот?", " Вышла из дома забыв переодеть халат", " Кошмар, вроде вкус был, но куда делся", "Опять вышла в свет, не сняв домашний халат", "Тетка в халате", – глумятся подписчики страницы Ксении в социальной сети.