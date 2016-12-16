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Безвкусно одетая Собчак похожа на бабушку
Вкус, он как деньги – или есть, или нет. Казалось бы, телеведущей Ксении Собчак он изменять не должен. У нее есть и деньги (несколько лет назад правоохранительные органы, как писал СМИ, изъяли у нее в ходе обыска 1 миллион евро, почти полмиллиона долларов и 480 тысяч рублей, расфасованные более чем в 100 конвертов), и возможности. Но, тем не менее, часто Ксюша наряжается очень странно.
Вот и на открытие корнера модного итальянского дизайнерского дуэта Собчак пришла в платье, больше напоминающем домашний халат. Поклонники светской дивы удивились. Да, шелк, да, дорого, но почему такой странный крой у наряда? "Я сначала подумала фото дома в халате", "Очень по-спальному", "Что-то совсем как бабушку одели", "Сегодня халаты в моде? И открытый рот?", "Вышла из дома забыв переодеть халат", "Кошмар, вроде вкус был, но куда делся", "Опять вышла в свет, не сняв домашний халат", "Тетка в халате", – глумятся подписчики страницы Ксении в социальной сети.
С момента родов Собчак еще не прошло и месяца, а она уже вернулась к активной светской жизни. Как писали ранее Dni.Ru, она оставила новорожденного сына на бабушку, няню и медсестру и уже начала проводить новогодние корпоративы. "Мы лично обговорили, что Ксюша быстро вернется к работе после появления ребенка на свет, – сообщил концертный директор звезды, ведущий мероприятия с участием Собчак в качестве конферансье. – Мне каждый день звонят, чтобы узнать ее график, вносят предоплату за корпоративы. Стоимость в обычные дни – 25 тысяч евро, а в новогоднюю ночь расценки выше – уже 45 тысяч. Но в этом году бой курантов Ксения будет встречать дома вместе с семьей".
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