Собчак похвасталась рабочими частями тела

Телеведущая рассказала, как борется с видимыми недостатками. Она знает свои слабые стороны и умеет над ними посмеяться.

Для умения правильно загримироваться исполнитель должен хорошо знать свое лицо. "Чтобы развить в себе природное дарование к мимике и гриму, актеру прежде всего следует изучить свое лицо, взвесить беспристрастно все, что в нем есть хорошего и дурного, – учил знаменитый театральный актер и педагог Александр Ленский. – Он будет знать, с чем ему предстоит бороться при изображении красоты на сцене".

Телеведущей и светской львице Ксении Собчак не раз доставалось за внешность от поклонников и коллег. В 2007 году ныне покойный шоумен Роман Трахтенберг со сцены назвал Ксюшу "лошадью". Все смеялись, но Собчак не обиделась: "Судя по реакции зала, на эту шутку про лошадь я должна, по идее, обидеться. Все стали смотреть на меня с таким сочувствием. Я не обижаюсь. Мне как раз это даже нравится. Конечно, я лошадь. Перед каждым эфиром проговариваю скороговорку "От топота копыт пыль по полю летит". И характер у меня лошадиный – я покладистая, но если мне что-то не понравится – могу так лягнуть!"

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Дек 14 2016 в 3:08 PST

Надо отдать должное: Ксюша знает свои слабые стороны. Она передала свой недавний диалог с режиссером Резо Гигинеишвили: "Собчак, почему ты все время в 3/4 к камере и с одинаковым наклоном головы?" – "Потому что я уже взрослая девочка и знаю свою рабочую сторону лица, знаю, что мне идет, а что нет!" – "Давай я тебе кадр выстрою и сфотографирую. Не понравится – сотрешь!"

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Дек 14 2016 в 3:12 PST

"Смотри прямо, голову не задирай и не улыбайся. Сделай злой взгляд", – просил ее Резо. Судя по всему, результатом Ксения осталась довольна. Понравилась фотосессия и поклонникам. "Отличный ракурс, очень необычный для вас", "На Гай Германику сразу стали похожи", "Взгляд добрый и похожа немного на образ Литвиновой", – отмечают в комментариях подписчики страницы Собчак в социальной сети.