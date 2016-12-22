Расценки Собчак резко выросли после родов

Ведущей надо зарабатывать на пеленки и подгузники. Вот и вертится как белка в колесе.

Ксения Собчак родила менее двух месяцев назад, а уже вышла на работу. Правда, после родов у ведущей появились дополнительные требования к заказчикам ее блистательного конферанса. "В помещении должно быть не более 20 градусов, также во всех комнатах обязательно наличие форточек. В еде Ксюша предпочитает куриный бульон, драники со сметаной или овощные салаты, но только без лука", – пояснил ее директор.

Выросли у нее и финансовые аппетиты. "Полгода назад брала за ведение мероприятия примерно 35 тысяч евро. Сейчас она гонорары подняла. Территориально это в основном Москва. Но всегда важен вопрос цены – если дадут сумму, от которой не сможет отказаться звезда, погрузится в самолет и полетит в регионы страны. Оставит малыша с бабушкой и уедет, ребенку на памперсы деньги привезет", – цитирует директора концертного отдела компании "Кремль концерт", промоутера с 20-летним стажем Сергея Лаврова портал wday.ru.

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Дек 21 2016 в 12:58 PST

Как писали Дни.Ру, Ксения Собчак – человек не самый бедный. Примерная стоимость всех ее квартир и домов достигает полмиллиарда рублей. После новогодних праздников состояние телеведущей серьезно увеличится: за десять корпоративов она получит около 17 миллионов рублей.