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Сергей Лазарев: От смерти нет иммунитета
Ленты новостей в соцсетях 26 декабря заполнены скорбными сообщениями, траурными лентами, горящими свечами, изображениями самолетов и фотографиями скончавшегося Джорджа Майкла.
Россияне провожают слезами уходящий 2016 год. Певец Сергей Лазарев разделил горе с пользователями Сети.
"Случившееся вчера потрясло конечно всех.. Сначала новость о разбившемся Ту-154 с артистами, Елизаветой Глинкой и журналистами на борту, потом новость о смерти Джоржа Майкла... все это меня вновь привело к страшной, но очень простой мысли – что все мы перед Богом равны, что от смерти нет иммунитета, и что нас забирают тогда, когда посчитают нужным – к этому никто никогда не готов..." – констатировал исполнитель.
По мнению Сергея, подобные события должны заставить людей открыть глаза и задуматься о себе. "Так важно успеть прожить СВОЮ жизнь, в которой ты максимально постараешься сделать хорошего, доброго, нужного, возможно вечного, – подчеркнул Лазарев. – И как важно осознавать, что твоя жизнь дана всего на 1 раз...и что нельзя , как в компьютерной игре, в какой-то момент "Сохраниться", и потом "загрузиться" и пройти неудавшийся "уровень" заново..."
Артист посоветовал обитателям интернета отвлечься от обсуждения жизни других людей в соцсетях и сосредоточиться на собственной деятельности. Каждый из сложившейся ситуации должен вынести урок на будущее.
"Так важно заниматься СВОИМ делом, заниматься СВОЕЙ жизнью, и не мешать другим людям проживать СВОЮ... подумайте над этим, – призвал многочисленных подписчиков Лазарев. – Все эти события – урок для нас... очень жесткий, но урок..."
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