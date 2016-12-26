Сергей Лазарев: От смерти нет иммунитета

Популярный певец Сергей Лазарев опечален трагедией ТУ-154 и смертью легенды мирового шоу-бизнеса Джарджа Майкла. Исполнитель в своем микроблоге озвучил страшную мысль.

Ленты новостей в соцсетях 26 декабря заполнены скорбными сообщениями, траурными лентами, горящими свечами, изображениями самолетов и фотографиями скончавшегося Джорджа Майкла.

Россияне провожают слезами уходящий 2016 год. Певец Сергей Лазарев разделил горе с пользователями Сети.

"Случившееся вчера потрясло конечно всех.. Сначала новость о разбившемся Ту-154 с артистами, Елизаветой Глинкой и журналистами на борту, потом новость о смерти Джоржа Майкла... все это меня вновь привело к страшной, но очень простой мысли – что все мы перед Богом равны, что от смерти нет иммунитета, и что нас забирают тогда, когда посчитают нужным – к этому никто никогда не готов..." – констатировал исполнитель.

По мнению Сергея, подобные события должны заставить людей открыть глаза и задуматься о себе. "Так важно успеть прожить СВОЮ жизнь, в которой ты максимально постараешься сделать хорошего, доброго, нужного, возможно вечного, – подчеркнул Лазарев. – И как важно осознавать, что твоя жизнь дана всего на 1 раз...и что нельзя , как в компьютерной игре, в какой-то момент "Сохраниться", и потом "загрузиться" и пройти неудавшийся "уровень" заново..."

Артист посоветовал обитателям интернета отвлечься от обсуждения жизни других людей в соцсетях и сосредоточиться на собственной деятельности. Каждый из сложившейся ситуации должен вынести урок на будущее.

"Так важно заниматься СВОИМ делом, заниматься СВОЕЙ жизнью, и не мешать другим людям проживать СВОЮ... подумайте над этим, – призвал многочисленных подписчиков Лазарев. – Все эти события – урок для нас... очень жесткий, но урок..."