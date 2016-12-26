Знаменитости оплакивают Доктора Лизу

Авиакатастрофа Ту-154 унесла жизнь любимого народом врача-реаниматолога, правозащитницы и общественного деятеля Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза. Знаменитости скорбят о женщине, посвятившей всю себя спасению людей и благотворительности.

Елизавета Глинка находилась на борту самолета Ту-154 Минобороны России, который потерпел крушение над Черным морем. Доктор Лиза отправлялась в Сирию, где должна была принять участие в раздаче лекарств местным жителям.

Известная телеведущая Елена Малышева поделилась своей скорбью из-за гибели правозащитницы и благотворителя.

"В страшной авиакатастрофе погибла наша многоуважаемая коллега, врач-реаниматолог, Елизавета Глинка, известная как "Доктор Лиза", руководящая фондом "Справедливая помощь". Глинка имеет почетные звание и награды, последняя из них была вручена В.В. Путиным (8 декабря 2016) – за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности. Светлая память. Помним и скорбим наших работников божественной профессии", – оставила сообщение в Instagram Малышева.

Популярный певец Марк Тишман в своем микроблоге процитировал высказывание Глинки: "Война – это ад на Земле, и я знаю, о чем я говорю, но мы уверены в том, что добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия..." Доктор Лиза".

Звезда 90-х Наталья Ветлицкая поделилась в Facebook статьей, в которой перечисляются добрые дела Елизаветы Глинки. "Светлая память ... На такое служение способны только очень зрелые души, по сути ангелы", – отметила исполнительница.

Станислав Садальский посвятил Глинке полные горечи строки. "Лиза, Лиза… я до последнего надеялся на чудо... то, что это ее телефон умер, а не она... то, что она в воздухе, но в другом самолете, поэтому недоступна... есть такая избитая фраза "незаменимых нет"… не люблю ее, в оригинале она имеет совсем другой смысл, это слова Сталина, обращенные в 30-х к зарвавшимся руководящим работникам... Незаменимы все. С уходом каждого человека у кого-то угасает душа и рушится мир – у детей, родителей, любимых, любящих... Скорблю обо всех, о пилотах и артистах, о военных и журналистах, просто Лизу я знал, она была для меня неким ориентиром, о ней я всегда вспоминал, когда становилось очень тоскливо, ведь профессии врача и актера похожи, медицина и искусство призваны лечить. Значит, все не зря, – думал я, – если есть на свете Глинка, значит, все будет хорошо... она приходила ко мне на спектакли, иногда оставляла свои комментарии у меня в журнале, и я всегда радовался, встречая глазами ее аватар… Не верю", – признался Садальский в "Живом Журнале".



Артист и наставник шоу "Голос" Леонид Агутин не остался в стороне от беды. "Какая трагедия! Беда! Несправедливость! Нет слов! Больно! Безумно жаль! Слезы... СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ МУЗЫКАНТАМ, ЛУЧШЕМУ ВОЕННОМУ ДИРИЖЕРУ, САМОМУ ДОБРОМУ ДОКТОРУ, ЖУРНАЛИСТАМ, ВОЕННЫМ, ЧЛЕНАМ ЭКИПАЖА, ПОГИБШИМ В АВИАКАТАСТРОФЕ. БЕЗМЕРНО СКОРБИМ..." – оставил эмоциональное сообщение в соцсетях исполнитель.

Знаменитая актриса Рената Литвинова опубликовала в Instagram черно-белый портрет Елизаветы Глинки.

Доктор Лиза Фото опубликовано Renata (@renatalitvinovaofficiall) Дек 25 2016 в 5:10 PST

Ранее муниципальный депутат Игорь Брумель со слезами на глазах рассказал журналистам, что Доктор Лиза помогла выжить его сыну. Ради спасения ребенка, у которого проявилась аллергия в младенческом возрасте, Глинка, у которой был благотворительный фонд, потратила значительные средства. Она закупала дорогое антиаллергенное питание.

По словам Брумеля, Глинка обещала, что по возвращении из Сирии займется онкобольным пациентом. "Такие люди рождаются не каждое поколение, во всяком случае не каждое десятилетие. Вот такие люди, как она, продвигают цивилизацию. Мы лишились перспектив создать нормальное гражданское общество", – цитирует друга Доктора Лизы сайт Life.ru.

Топ-модель Наталья Водянова одной из первых отреагировала на гибель Глинки, спасшей за свою жизнь не одну сотню нуждающихся в помощи людей. "Доктор Лиза для меня была русской Матерью Терезой. Невосполнимая утрата..." – сообщила Наталья.

Своей печалью с репортерами поделилась и певица Пелагея. "Очень жаль, когда случаются такие трагедии, очень жаль, что уходят из жизни люди, которые так много уже успели сделать, но так много бы еще сделали. Очень светлый человек, и это невосполнимая утрата. И она заражала этой энергией всех тех, кто находился рядом с ней, всех, кто слушал ее обращения и речи. Когда есть такие примеры, когда ты слышишь таких людей, видишь их глаза, видишь их действия… Это все побуждает других людей к размягчению сердечной мышцы, к тому, чтобы они становились добрее, лучше. Задумывались о том, что есть вещи гораздо важнее каких-то бытовых историй..." – рассказала Пелагея телеканалу "360".

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова также выразила соболезнования родным и близким Елизаветы Глинки, погибшей при крушении Ту-154 в Черном море. "Нет слов, чтобы выразить ту огромную боль, которая разрывает сердце от гибели наших товарищей, и особенно — Елизаветы Петровны Глинки, с которой я многие-многие годы работала вместе", — цитирует Москалькову ТАСС.

Татьяна вспомнила, как Доктор Лиза во время торфяных пожаров в Подмосковье делала все возможное, чтобы помочь погорельцам, обеспечив их теплым бельем и медикаментами. "И когда наша общественная комиссия рассматривала, кто достоин первой Государственной премии за правозащитную работу, то подавляющее большинство сказало: "Доктор Лиза", — Елизавета Петровна Глинка", — отметила омбудсмен.

Москалькова напомнила слова, которые Доктор Лиза произнесла на церемонии вручения госпремии: "Когда мы летим помогать людям, нам страшно, мы знаем, что мы можем погибнуть, но мы все равно едем, плывем и летим, потому, что там люди, нуждающиеся в нашей помощи".

Как писали Dni.Ru, жертвами катастрофы стали 92 человека. Среди них артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, а также журналисты Первого канала и телеканалов "Звезда" и НТВ.

Ту-154 начал свой маршрут с подмосковного аэродрома Чкаловский, а в Сочи приземлялся на дозаправку и техосмотр. Самолет пропал с радаров в 05:40 по московскому времени 25 декабря, через две минуты после вылета из сочинского аэропорта. Спустя несколько часов обломки лайнера были обнаружены в акватории Черного моря.