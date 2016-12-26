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Звезды опечалены смертью Джорджа Майкла

Джордж Майкл. Фото: GLOBAL LOOK press/Kika Press
Мировые знаменитости отреагировали на внезапную смерть Джорджа Майкла. Представители шоу-бизнеса отказываются верить в кончину артиста.
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Внезапная смерть Джорджа Майкла, который скончался прямо в католическое Рождество, буквально потрясла мировую общественность. Представители мирового шоу-бизнеса немедленно отреагировали на кончину популярного артиста.

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Солист группы Oasis Лиам Галлахер заявил на своей страничке в социальной сети Twitter, что отказывается верить в смерть Джорджа. Канадский музыкант Брайан Адамс так выразил свои чувства: "Покойся с миром Джордж Майкл. Я не могу поверить в это. Такой невероятный певец и прекрасный человек, он рано покинул этот мир".

Группа One Republic разместила в своем аккаунте клип на одну из наиболее известных песен певца — Freedom  — с участием топ-моделей 90-х годов— Синди Кроуфорд, Линды Евангелисты, Наоми Кэмпбелл и Кристи Тарлингтон: "Мы все еще совершенно одержимы этой песней..."

Британская певица Леона Льюис также не осталась в стороне. На своей страничке в Twitter она написала: "Так стало грустно, когда узнала, что нас покинул Джордж Майкл. Он был прекрасен внутри и снаружи. спасибо тебе за музыку".

А вот певец Робби Уильямс оказался куда эмоциональнее. "О, боже, нет... Я люблю тебя, Джордж.. покойся с миром", – так нежно попрощался с коллегой артист.

Не остались в стороне и российские знаменитости. Так, ведущий и шоумен Тимур Родгигез, опубликовав на своей страничке в Instagram фотографию Джорджа Майкла, написал: "Всего 53 года... Какой ужас!!! Один из моих самых любимых артистов... Что происходит вообще???"

У Кристины Орбакайте просто не нашлось слов, чтобы выразить свою печаль, поэтому в своем аккаунте, выложив снимок покойного артиста, она проставила одни хэштеги: "#помнимилюбим #nowords #georgemichael #rip"

Юлия Савичева, которая, несмотря на внезапное исчезновение с российской сцены, внимательно следит за событиями в мире, живо отреагировала на смерть Джорджа. "Так исчезают галактики, гаснут звезды. Наступает тишина и пустота. Это, конечно, невыносимо. Не стало Джорджа Майкла. ❣️" – горестно написала певица в своем аккаунте.

Напомним, 25 декабря смерть Джорджа Майкла зафиксировали врачи в частном доме в графстве Оксфордшир. Прибывшие полицейские не обнаружили никаких "подозрительных обстоятельств".По предварительным данным, причиной смерти 53-летнего артиста стала сердечная недостаточность.

Автор: Наталья Аряева26 декабря 2016, 08:41
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Каким запомнился Джордж Майкл

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