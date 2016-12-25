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Звезды в ужасе от трагедии с Ту-154

Зара и Полина Диброва. Фото: Дни.Ру
Катастрофа с самолетом Минобороны Ту-154 не оставила равнодушными представителей шоу-бизнеса. Dni.Ru выяснили, как знаменитости отреагировали на трагедию.
прочитано 16330 раз

Певица Зара оставила в микроблоге пронзительный пост, в котором заявила, что артисты просто обязаны поддержать Министерство обороны. "Родные мои, в душе все кричит и переворачивается, я сама неоднократно летала в Латакию этим же бортом, чтобы поддержать наших ребят на авиабазе Хмеймим. И если потребуется, полечу снова, двум смертям не бывать... Глубоко скорбим и всегда будем вместе с семьями погибших деятелей культуры, они были и останутся нашей гордостью. И еще. Мы обязаны после этой трагедии, причины которой, очень надеюсь, будут немедленно и объективно расследованы, поддержать наше Министерство обороны, героически противостоящее терроризму в Сирии", – написала исполнительница.

 

 

Также Зара выложила совместную фотографию с начальником управления культуры Московской области Антоном Губанковым, который также находился на борту. "Антон Николаевич, родной, не могу поверить.... как же так?" – задается вопросом певица.

Артистка отдала дань памяти и главному военному дирижеру России Валерию Халилову. "Бесконечно талантливый... Преданный Отечеству... Преданный Музыке... Преданный друзьям..." – отметила исполнительница.

Большой трагедией случившееся стало и для супруги телеведущего Дмитрия Диброва, модели Полины Дибровой. "Скорбим. Светлая память Ту-154 Адлер-Сирия", – высказалась она в соцсети.

На борту рухнувшего лайнера находились съемочная группа телеканала "Звезда", репортеры "Первого канала" и еще девять представителей СМИ. Журналист и ведущий Андрей Малахов отдал дань памяти погибшим коллегам.

Телеведущая Арина Шарапова тоже не смогла остаться в стороне. "Печально до слез. Погибли наши коллеги", – высказалась она в микроблоге.

Актер Никита Джигурда убежден, что авиакатастрофа – это определенная закономерность. "Я уверен, что ничего случайного в этом мире не бывает, – заявил артист корреспонденту Dni.Ru. – Я знаю, что наши души бессмертны, но, конечно, это большая трагедия. Не верю, что это не террористический акт. Уж очень символично – накануне Нового года в море падает самолет Министерства обороны с российскими артистами, летевшими в Сирию, чтобы поддержать наших военных. Идет борьба, идет война, и если уж мы в нее ввязались, то не надо из нее выходить".

Никита Борисович утверждает, что славянские народы должны держаться вместе. "Весь русский мир – я имею в виду не только Россию, но и Украину, и Белоруссию – должен объединиться. Мы должны нейтрализовать атаку на наше Отечество – сначала в духовном плане. А любая подобная атака начинается с идеи", – добавил актер.

Продюсер Иосиф Пригожин назвал произошедшее жуткой трагедией и признался, что ему страшно летать на отечественных самолетах. "Конечно, очень трудно в такой ситуации что-либо говорить, – отметил он в разговоре с корреспондентом Dni.Ru. – Эти артисты выполняли свой гражданский долг, летели поздравить наших военных с Новым годом. Хочу сказать совершенно искренне: при том, что я большой патриот нашей страны, мне страшно летать на наших самолетах. Понятно, что и заграничные падают, но наша трагедия – еще и в отсутствии ответственности, в отсутствии внимания к людям. Вот сколько семей сейчас остались без своих близких, в одну минуту!"

Юморист и телеведущий Владимир Винокур рассказал, что летал на этом самолете. "Вечная память, погибшим в жуткой авиакатастрофе! Соболезную семьям погибших!!! Страшно! 12 ноября я с артистами моего театра летал на этом самолете в Сирию – концерт для наших военнослужащих!" – написал артист.

Певец Митя Фомин призвал защитить тех, кто поддерживает российских военных в это беспокойное время. "Ужас, шок и ощущение беспомощности несет любая катастрофа. Но до чего несправедливей, нелепей и неприятней трагедии, в которых погибают люди, летящие с благими целями, медикаментами, песнями, хорошим настроением. И перед Новым годом, – написал певец. - Я выражаю глубочайшее соболезнование всем родным, близким и всем, кто имеет к этому отношение..."

Артист признался, что и сам участвовал в подобных миссиях. "И тем более непонятно, почему во времена, когда на нашу оборону и вооружение идут колоссальные инвестиции, когда эта отрасль в стране развивается активней и масштабней, чем любая другая, и за Россию совсем не стыдно и не страшно, людям позволяют летать на старых самолетах, от которых гражданская авиация давно отказалась!!! Очень хочется верить, что впредь мы будем особенно внимательно относиться к средствам транспорта, на которых совершаются миссии во имя мира. Ведь когда лиры поют, пушки должны молчать. Это моя любимая древнейшая аксиома, которая, к сожалению, в этот раз не доказана!" – добавил исполнитель.

Певица Юлия Ковальчук не понимает, как такое могло произойти с самолетом Минобороны. "Шок!!! Бессилие и глубочайшая скорбь... Как осознать близким? Самолет МИНОБОРОНЫ??? Самолеты, которые по идее должны быть примерами безопасности и надежности... Самолет, перевозивший целый пласт нашей культуры  – хор Александрова и потрясающих журналистов... Дай Бог сил близким и вечная память погибшим!" – высказалась артистка.

Певец Стас Михайлов молится за погибших. "Господи, упокой души всех погибших в этой ужасной авиакатастрофе над Черным морем… Вечная память…" – пишет он.

Певец Григорий Лепс также выразил соболезнования близким погибших. "Нет слов, чтоб описать, какое горе нас всех постигло, – цитирует исполнителя Life.ru. – Считаю, что люди, погибшие в этой авиакатастрофе, выполняли гражданский долг, они – настоящие герои. Полететь в Сирию в канун новогодних праздников, отодвинув собственные личные дела и планы... Вечная память этим людям, экипажу, медработникам и потрясающим артистам, верным долгу и Родине".

По словам артиста, он тоже выступал на авиабазе Хвеймим. "Никогда не забуду эту поездку и радость в глазах наших солдат, которым была очень нужна поддержка морального духа. Если скажут, что нужно туда лететь снова, – хоть завтра, я готов без разговоров", - высказался Лепс.

Юморист Ефим Шифрин в свою очередь призвал "соседей по карте" либо скорбеть, либо молчать. "Дорогие наши соседи по карте. Я никогда этого не делал. Я никогда не позволял себе таких обращений. Но ведь это немыслимо, это никуда не годится: культура любого народа, этические представления любой общности не разрешают глумления над погибшими.  Это же так очевидно, что в день гибели совершенно мирных людей принято либо скорбеть, либо молчать.  Прошу вас, выберите второй вариант: он не потребует от вас никаких нравственных усилий. Я знаю, что многие из вас верующие люди. Мне трудно принять такое комментирование как часть обряда. Пожалуйста, заткнитесь..." – написал артист в Facebook.

Автор: Любовь Порываева25 декабря 2016, 11:29
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