C кем расслабляется родившая Собчак

Телеведущая вернулась к светской жизни. Рауты, премьеры – молодой маме надо поспеть всюду.

Сидеть дома и не "выгуливать" свои чудесные наряды? Нет, это не для Ксении Собчак. С того момента, как она стала мамой, не прошло и месяца, а Ксюша уже вернулась к обычной жизни – посещает дни рождения и презентации. Накануне, например, она гуляла на традиционном "Снежном коктейле" у подружки – дизайнера, ювелира и искусствоведа из Петербурга Яны Расковаловой.

Ее круг общения – светские львицы Ульяна Сергеенко, Яна Рудковская, Полина Киценко. Они помогают Яне раскручивать ее марку. А Расковалова каждый декабрь собирает их, чтобы представить новые коллекции украшений и платьев. Повод нарядиться лишним не бывает, и звездные модницы с удовольствием соблюдают дресс-код, прибывая на вечеринку Яны в белых, серебряных, голубых и синих нарядах.

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Дек 13 2016 в 3:58 PST

"Когда-то в прошлом веке в Санкт-Петербурге я познакомилась с двумя Вадимами. Один мне нравился как мужчина, другой – как друг. Итог: того, с кем кокетничала, даже на улице не узнаю, а второй стал настоящим другом семьи, обзавелся красоткой Яной, которая, в свою очередь, стала моей подругой и советчицей по всем вопросам красоты и стиля. Скоро трое их очаровательных детишек будут называть меня тетей Ксюшей", – рассказывала Собчак о дружбе с Расковаловой.

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Дек 13 2016 в 10:21 PST

Мужчина, о котором вспомнила Ксюша, – девелопер Вадим Расковалов, муж Яны. Знакомство с ним – дело со всех сторон полезное, тем более что Собчак любит коллекционировать объекты элитной недвижимости.

