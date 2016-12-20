Муж Ваенги попал в реанимацию

Елена Ваенга пожаловалась на плачевное состояние своей семьи. По словам звезды шансона, заболели все, а ее супруг Роман Садырбаев даже оказался в реанимации.

Эпидемия гриппа в нашей стране достигла поистине пугающих масштабов. Ежедневно хворь укладывает на больничные койки все новых и новых знаменитостей.

Совсем недавно поклонники с замиранием сердца наблюдали за исхудавшим Димой Биланом под капельницей. Затем там же, под капельницей, оказалась ведущая "Дома-2" Ольга Бузова.

Однако некоторым повезло еще меньше. Елена Ваенга уже давно страдает от ларингита, а ее любимый супруг Роман Садырбаев, за которого она вышла замуж 30 сентября, попал в реанимацию из-за гриппа.

"День сложный. Ромочка аж в реанимации . грипп...... слава богу ребенка " пронесло".......🙏🙏🙏... жалко Ромика. очень....... ну буду ждать... "передачки" носить😍..... и вот еще..... берегите себя и друг друга люди. не болейте.... очень грустно быть самой болеющей дома , когда он... в палате.😰😰", – переживает за мужа Ваенга.

Ранее певица рассказала о своем недуге во всех подробностях. "Пишу как есть. После отмены Израиля я, не долечившись, пошла петь декабрь. Результат таков – напела узлы. Чем чревато? Можно напеть узлы до состояния операции, и тогда молчать надо будет полгода. Как есть, так и пишу. Вот такой вот "инструментик" внутри горла. Вот так вот все от них зависит. Вот тебе и ларингит. Вот так и попела в Ессентуках и в Нальчике. Больная. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Молю бога выздороветь до Казани", – написала звезда в микроблоге.

Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Дек 19 2016 в 12:25 PST

К слову, телеведущая и певица Ольга Бузова тоже стала звездной жертвой вируса, который свирепствует в России. Она опубликовала в Instagram фотографию, на которой запечатлена лежащей под капельницей. В подписи к снимку Бузова рассказала о болезни.

"Мои хорошие, выкладываю фото ни в коем случае не для того, чтобы вы меня пожалели 🙏 Я молодая и сильная, все, что мне преподносит судьба, я перенесу ... Но! Видимо, стресс, нервы и жесткий график работы , ослабил мой организм и он не выдержал 😢Я серьезно заболела.😷. Сегодня ко мне приезжал врач, к сожалению, поставил неутешительный диагноз – острый бронхит. А также рассказал о том, что в России "ходит" жесткий вирус, и сейчас болеют многие!" – сообщила Бузова.

Затем Ольга попросила своих многочисленных подписчиков обезопасить себя от гриппа. "Не относитесь халатно к своему здоровью, этот вирус может в секунды сбить с ног, как получилось в моем случае. 😞😞😞Поэтому даже если вы не болеете, принимайте противовирусные препараты пейте больше воды, чая с малиновым вареньем и лимоном, одевайтесь теплее и, самое главное – СОН😴🙏" – перечислила способы оставаться здоровым ведущая "Дома-2".

Фото опубликовано bilanofficial (@bilanofficial) Дек 15 2016 в 4:08 PST

Напомним, на днях наставник шоу "Голос" Дима Билан не на шутку захворал и попал в больницу под капельницу. Популярный исполнитель записал обращение к народу, призвав всех сделать прививки.

"Хочу вам напомнить... Немного беспокоюсь за вас... Была такая традиция: делать прививки. Вспомните о ней, пожалуйста. Всего лишь каких-то 30 минут вашей занятости, и гарантия того, что вы не проведете этот месяц в сумраке с температурой. Желаю вам не болеть. Шагаем в Новый год здоровыми и с хорошим настроением", – закончил на радостной ноте Билан.