Ваенга рассказала о страшном заболевании

Певица Елена Ваенга призналась, что плохо себя чувствует, – во время концерта у нее обострился ларингит, и в горле появились "узлы".

"Пишу как есть. После отмены Израиля я, не долечившись, пошла петь декабрь. Результат таков – напела узлы. Отменили 10 минут назад и Самару, и Тольятти. Завтрашние концерты тоже петь нельзя, но отменить невозможно. Чем чревато? Можно напеть узлы до состояния операции, и тогда молчать надо будет полгода. Как есть, так и пишу. Вот такой вот "инструментик" внутри горла. Вот так вот все от них зависит. Вот тебе и ларингит. Вот так и попела в Ессентуках и в Нальчике. Больная. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Молю бога выздороветь до Казани", – написала звезда в микроблоге.

Подписчиков эта новость чрезвычайно расстроила. "Сижу реву. И вас жалко, и то, что концерт отменили. Самара ждала и я очень-очень. Поправляйтесь! А я за вас помолюсь, чтоб здоровье вернулось быстрей", – написала одна из поклонниц. "Елена, почему себя не бережете? – попеняла исполнительнице другая. – Нужно лечиться, лечиться до полного выздоровления".

Ранее певица сообщала, что заболела, причем недомогание отразилось и на голосе. "Я могу петь без температуры, с больной спиной, ногой и даже болея гриппом... Но петь без голоса я не могу..." – рассказала популярная исполнительница.

Ваенга пообещала, что поклонникам обязательно вернут деньги. Концерты в Израиле, которые должны были состояться в декабре, певица перенесла на январь. "Простите. 1000 раз. Я человек и я "сломалась", – добавила Елена.