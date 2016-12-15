Викторию Дайнеко мучают жуткие боли

Певица Виктория Дайнеко, как и многие другие звезды шоу-бизнеса, подхватила грипп. Артистка призналась, что ее мучают сильные головные боли.

"От этого гриппа так болит голова, что даже подпись к фото придумать не могу, – пожаловалась исполнительница. - Я, конечно, мисс наивность, но все равно мечтаю, чтобы люди, которые чувствуют, что заболели, сидели дома и никуда не ходили, тем самым не заражая всех невинных вокруг себя, включая детей и беременных. Можете не начинать даже писать про то, что важнее зарабатывать деньги, чем здоровье, свое и окружающих. Я просто помечтаю сегодня о том, чтобы люди были чуть внимательней..."

Поклонники принялись наперебой желать своей любимице скорейшего выздоровления и делиться собственными чудодейственными средствами от этой напасти. Кое-кто начал рассказывать совершенно чудовищные истории. "У нас в садик мамаша дочку привела с температурой 38,9 и с нурофеном, ребенок просто лежал на лавочке, вообще без сил, с ярко-красным лицом и не шевелился, ей сказали воспитатели: заберите ребенка домой, мы ее не имеем права в таком состоянии брать в группу. А мамаша как заорет дурниной: "Я вам на фига такие деньги плачу!!! (сад частный), я не могу с ней сегодня дома сидеть. У меня шопинг!!! Вот и все. Слышала своим собственными ушами... Что тут еще скажешь. Люди думают только о себе, к сожалению", – поделилась одна из подписчиц.

"Может, тебя Дима Билан заразил?" – поинтересовалась другая поклонница. К слову, недавно певец действительно сообщил, что подхватил бронхит. Сейчас артист находится в больнице.

Фото опубликовано bilanofficial (@bilanofficial) Дек 15 2016 в 4:08 PST

Напомним, проблемы со здоровьем беспокоят и Елену Ваенгу. Звезда страдает от осложненного ларингита.