Бузовой поставили неутешительный диагноз

Ольга Бузова сделала заявление. Ведущая скандально известного шоу "Дом-2" сообщила, что ей поставили неутешительный диагноз.

Ольга Бузова стала очередной звездной жертвой вируса, который свирепствует в России. Популярная телеведущая опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлена лежащей на диване с протянутой рукой, в которую вставлена игла капельницы. При этом с грустной Ольгой лежат две ее собаки с сочувствующим видом.

В подписи к снимку Бузова рассказала о болезни. "Мои хорошие, выкладываю фото ни в коем случае не для того, чтобы вы меня пожалели 🙏 Я молодая и сильная, всё, что мне преподносит судьба, я перенесу ... Но! Видимо, стресс, нервы и жесткий график работы , ослабил мой организм и он не выдержал 😢Я серьезно заболела.😷", – объявила Ольга.

Далее ведущая сообщила, что намерена вплотную заняться своим здоровьем. "Сегодня ко мне приезжал врач, к сожалению, поставил неутешительный диагноз – острый бронхит. А также рассказал о том, что в России "ходит" жесткий вирус, и сейчас болеют многие!" – сообщила Бузова.

Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Дек 19 2016 в 12:25 PST

Затем Ольга обратилась к своим многочисленным подписчикам с увещеванием следить за собственным здоровьем. "Не относитесь халатно к своему здоровью, этот вирус может в секунды сбить с ног, как получилось в моем случае. 😞😞😞Поэтому даже если вы не болеете, принимайте противовирусные препараты пейте больше воды, чая с малиновым вареньем и лимоном, одевайтесь теплее и, самое главное – СОН😴🙏" – перечислила способы оставаться здоровым ведущая "Дома-2".

При этом сама Бузова спасается при помощи не народных средств, а капельницы, которую ей поставили на четыре часа. "Я ни в коем случае не буду болеть. Мне нельзя 😱 Я уверена, что быстро встану на ноги 💪🏻💪🏻💪🏻 и я справлюсь со всем, как бы тяжело мне не было, и как бы меня не пытались сломать 🙏🏻" – заключила воинственно настроенная Ольга Бузова.

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на свежую публикацию ведущей. Они бросились утешать Ольгу и пожелали ей скорейшего выздоровления.

Ранее от "жесткого вируса" пострадали Юрий Лоза и Дима Билан. Последнему, кстати, тоже ставили капельницы.