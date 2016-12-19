Стриженова объявила о пополнении в семействе

Дочери Александра и Екатерины Стриженовых Саше исполнилось 16 лет. В честь такого события девушке подарили... кролика и теперь, по признанию именинницы, вся ее страничка в соцсети будет заполнена фотографиями питомца.

Свое шестнадцатилетие Александра Стриженова запомнит навсегда – уж очень необычно ее поздравили близкие и друзья. О том, как это было, именинница поведала на своей страничке в социальной сети Instagram.

Александра опубликовала фотографию, на которой заснята вместе с воздушными шариками. В подписи к снимку Стриженова рассказала, что буквально за минуту до наступления дня рождения у нее было совершенно нерадостное настроение.

"23:59 утомленность, усталость, отсутсвие ощущения праздника, желание поздравить любимых родителей и пойти спать", – призналась Стриженова.

Однако буквально через минуту все кардинально изменилось. В дверь позвонили, и на девушку буквально обрушился шквал поздравлений и подарков. "00:00. звонок в дверь. друзья. слёзы счастья. я благодарна Богу за то что в моей жизни есть такие люди. я благодарна судьбе, что она свела меня с каждым из вас. это лучшее начало праздника! такого в моей жизни еще никогда не случалось! мне очень трудно описать все свои эмоции словами! открыть дверь своего дома в 12 часов ночи и увидеть самых родных людей, кричащих поздравления, держащих огромный плакат, дарящих мне невероятные эмоции. ребята. я не ожидала, честно, я даже подумать не могла!" – захлебнулась впечатлениями Стриженова.

Фото опубликовано sasha strizhenova �� (@strizs) Дек 19 2016 в 2:38 PST

Особую радость ей преподнес друг по имени Антон. Юноша подарил ей... кролика. "благодаря тебе в нашей семье теперь будет маленькое пушистое счастье. ты исполняешь мои мечты. кажется, мой Instagram теперь превратиться в постоянные фотографии нашего крольчонка🙈" – призналась Александра.

В заключение именинница написала: "Дружба и Любовь – это не просто слова. это то, что живет внутри нас, согревая наши сердца каждый день! я в очередной раз убедилась, что в моей жизни есть и то, и другое! ребята, я люблю вас! каждого из вас! спасибо за те эмоции, которые вы дарите мне! ну что, с днем рождения меня?😅 "