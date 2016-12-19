Ксения Собчак сделала признание о сыне

Накануне, 18 декабря, исполнился месяц сыну Ксении Собчак и Максима Виторгана. В честь такого важного события популярная ведущая оставила трогательный пост в своем аккаунте.

Ксения Собчак не все время проводит на светских мероприятиях и съемках. Все же ведущая умудряется находить в своем плотном графике время и на сына, имени которого представители прессы и прочая заинтересованная общественность до сих пор не знает.

Так, накануне, 18 декабря, наследнику Ксении Собчак и Максима Виторгана исполнился месяц. В честь такого важного события популярная ведущая опубликовала фотографию (нет, не именинника!) подарков, которые преподнесли малышу друзья пары. Упаковочную ленту и футляр известных брендов сопроводила записка от всемирно известной модели российского происхождения Натальи Водяновой.

"Ксю, ты огромная молодец. Очень надеюсь. что скоро увидимся семьями. Люблю, Ната", – написала модель. По всей видимости, поддержка и добрые слова тронули, казалось бы, непробиваемую Собчак. Потому как далее Ксения оставила к публикации очень нежное признание, посвященное сыну.

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Дек 18 2016 в 6:50 PST

"Спасибо всем кто поздравил❤❤❤ Нам-месяц❤❤🐰🐰🐰 И главное открытие этого месяца-как бы ни было тяжело,как бы не "играли" гормоны,как бы не вели себя окружающие,теперь у меня есть кто-то кто всегда и безусловно меня любит. И рад мне. Всегда. А со всем остальным я справлюсь. Не впервой:)!" – поделилась Ксения.

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Дек 17 2016 в 1:10 PST

Напомним, скандально известная ведущая родила первенца 18 ноября около пяти часов утра. Малыш появился на свет ростом 52 см и весом 3350 г. Роды прошли достаточно легко. Мальчик Ксении Собчак и Максима Виторгана появился на свет в подмосковном Клиническом госпитале "Лапино".

После того, как ведущая впервые стала матерью, в СМИ практически каждый день выходят новые статьи о ней. Активно педалируется тема и в Интернете. Репортеры атакуют друзей и близких новоиспеченных родителей. В итоге, Ксения вынуждена была сделать официальное заявление. Телеведущая сообщила, что семья и близкие не будут ничего рассказывать о ее личной жизни.

