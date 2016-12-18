Собчак зажгла на вечеринке под хит Киркорова

Телеведущая Ксения Собчак, месяц назад родившая первенца, и не думает отставать от светской жизни. Накануне она исполнила зажигательный танец под хит 90-х певца Филиппа Киркорова "Атлантида" на новогодней вечеринке.

Собчак выложила видео с танцем в свой Instagram. На ролике звезда в модном блестящем платье зажигает вместе с певицей Глюкозой под живое выступление Киркорова на новогоднем мероприятии. Женщины двигались так, как это было распространено на дискотеках конца прошлого века.

Видео опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Дек 17 2016 в 2:27 PST



"Судя по сегодняшнему мероприятию, если из-за кризиса вести мероприятия звать перестанут,есть шанс устроиться в подтанцовку:)))" – подписала видео Собчак.



Поклонники ведущей наперебой восхищались жизнерадостным роликом. "Очень круто!", "Девчонки, ну зажгли! Ксюша рулила", "Такая прелесть. Столько непосредственности! И это же так классно!", "Танцуйте, Ксения, танцуйте! Счастья вам и вашей семье!", "Круть! Драйв! Зажигалки, хочу к вам!", "Молодцы, зажигают! А что еще делать под Новый год! Умейте расслабляться, даже если вы мама, бабушка, дедушка! Счастье то никто не отменял", – писали они в комментариях.

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Дек 17 2016 в 1:10 PST



Напомним, Ксения стала мамой месяц назад, 18 ноября. Практически с первых дней после родов Собчак вернулась в светскую тусовку. В воспитании новорожденного мальчика звезде активно помогают муж Максим Виторган и мама Людмила Нарусова.

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Ноя 29 2016 в 2:01 PST





