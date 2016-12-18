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Собчак зажгла на вечеринке под хит Киркорова
Собчак выложила видео с танцем в свой Instagram. На ролике звезда в модном блестящем платье зажигает вместе с певицей Глюкозой под живое выступление Киркорова на новогоднем мероприятии. Женщины двигались так, как это было распространено на дискотеках конца прошлого века.
"Судя по сегодняшнему мероприятию, если из-за кризиса вести мероприятия звать перестанут,есть шанс устроиться в подтанцовку:)))" – подписала видео Собчак.
Поклонники ведущей наперебой восхищались жизнерадостным роликом. "Очень круто!", "Девчонки, ну зажгли! Ксюша рулила", "Такая прелесть. Столько непосредственности! И это же так классно!", "Танцуйте, Ксения, танцуйте! Счастья вам и вашей семье!", "Круть! Драйв! Зажигалки, хочу к вам!", "Молодцы, зажигают! А что еще делать под Новый год! Умейте расслабляться, даже если вы мама, бабушка, дедушка! Счастье то никто не отменял", – писали они в комментариях.
Напомним, Ксения стала мамой месяц назад, 18 ноября. Практически с первых дней после родов Собчак вернулась в светскую тусовку. В воспитании новорожденного мальчика звезде активно помогают муж Максим Виторган и мама Людмила Нарусова.
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