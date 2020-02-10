"Надо "влить" в лицо свежесть": похудевшая звезда "Ивановы-Ивановы" раскрыла секрет молодости

42-летняя звезда сериала "Ивановы-Ивановы" Александра Флоринская призналась, что до недавнего времени спортом вообще не занималась. Между тем артистка, родив троих детей, сумела сохранить точеную фигуру.

Знаменитость отметила, что практически не ограничивает себя в питании. На диетах она сидела в ранней молодости, и этот опыт ей показался крайне неудачным.

"В двадцать лет пришла к выводу: диеты и ограничения в еде не для меня. А когда я разрешаю себе все, то организм поступает мудро и сам не позволяет себе лишнего. Единственно, я не пью сладкие газировки, не ем жареную картошку, фастфуд. Еще повезло, что я равнодушна к сладкому – люблю только темный горький шоколад", – сказала звезда сериала "Ивановы-Ивановы".

По словам артистки, она сильно худела после родов. Во время кормления грудью Александра становилась даже тоньше, чем была до беременности.

"За последнюю беременность я набрала 20 килограммов, что для меня довольно много. Но буквально через месяц я их сбросила. И при этом я ничего особенного не делала", – рассказала Александра.

Когда Флоринской стукнуло 40 лет, она поняла, что быть просто стройной уже недостаточно. Необходимо стать подтянутой. Александра решила укреплять мышцы с помощью йоги. Актриса ходит на занятия два раза в неделю.

Звезда сериала "Ивановы-Ивановы" поведала также об уходе за лицом. Флоринская предпочитает массаж и мезотерапию. Косметолога знаменитость посещает два раза в месяц, чаще пока не получается из-за плотного рабочего графика.

"Обязательно колю витамины и не стесняюсь об этом говорить. Можно сколько угодно мазаться кремами, делать различные маски, но не будет такого эффекта, как от мезотерапии. Надо просто "влить" в лицо свежесть", - сказала звезда сериала "Ивановы-Ивановы" в беседе с 7 Дней.ru.