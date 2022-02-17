"Одним словом к полу прибью!": актриса Маслова набросилась на пускающих слюни мужиков

36-летняя Виктория Маслова в честь 20-летия карьеры в кино дала откровенное интервью, в котором рассказала о личном.

Артистка сыграла в известных сериалах: "Триггер", "Балабол", "Ивановы-Ивановы", "Ищейка" и других. Ее родители тоже были актерами, но Виктория Маслова не всегда думала идти по их стопам. В юности она мечтала стать стюардессой.

В свое время звезда жила с родителями в Актюбинске (Казахстан – Прим. ред), рядом с аэропортом. Девочке очень нравилось наблюдать за самолетами. Тогда в ее голове и появилась мысль стать бортпроводницей – профессия казалась ей очень романтичной.

Будущая артистка росла за кулисами Шахтинского театра, в котором играли родители. Там произошел и ее актерский дебют. С четырех лет Виктория Маслова играла в спектакле "Золотой цыпленок". Сейчас она живет в Москве, где обзавелась собственным жильем. При этом знаменитость отметила, что столица для нее – скорее, место работы. По духу ей ближе Санкт-Петербург и Ростовская область, где прошло детство.

Звезда сериалов часто туда приезжает. Во время пандемии она даже хотела устроиться продавцом в магазин, но через несколько месяцев появились предложения о съемках.

Виктория Маслова – настоящая красавица. Она отметила, что с детства привыкла к вниманию противоположного пола, но всегда может дать отпор наглецам. Иногда она видит на себе откровенно вожделенные взгляды, но быстро ставит таких людей на место. "Любого нахала одним словом к полу прибью!", – заявила звезда.

Что касается личной жизни, то актриса держит ее в секрете. У нее есть любимый мужчина, но детей еще нет. Она мечтает стать матерью. О Виктории Масловой ходит множество слухов. Например, о том, что у артистки случился роман с женатым коллегой Максимом Матвеевым. Актриса заявила, что это не так. К тому же, она очень уважает супругу артиста – Елизавету Боярскую.