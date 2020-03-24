"Начал чудить в 14 лет": звезда сериала "Ивановы-Ивановы" призналась в употреблении наркотиков

Трескунов попал в индустрию кино довольно рано. Первую роль он получил в десять лет: снялся в рекламе мобильного оператора. С тех пор Семен активно работал. Сегодня 20-летнего артиста можно смело назвать профессионалом своего дела.
К сожалению, как это часто бывает, ранний успех не лучшим образом сказался на психологическом состоянии молодого человека. В какой-то момент Трескунов понял, что не знает себя. Семену казалось, что он состоит из "обрывков" своих героев. По словам артиста, чудить он начал в 14 лет: курил, пил, экспериментировал с запрещенными веществами.
Прошлый, 2019 год, стал для него самым сложным: он разочаровался в себе как в режиссере и расстался с девушкой, актрисой Василиной Юсковец. "Я не просто чувствовал, что не удовлетворен жизнью, а рассыпался, как песок, с каждым днем", – рассказал Трескунов в ютуб-шоу "вМесте".
На фоне переживаний проблемы звезды сериала "Ивановы-Ивановы" с наркотиками усугубились. Пытаясь избавиться от пагубного пристрастия, Трескунов обнаружил, что человек с зависимостью находится в порочном круге, из которого практически невозможно вырваться. Эта тема в нашей стране стигматизирована, наркоману даже не с кем поговорить о своей беде.
"Нет никакого просвещения касательно этого вопроса. Я сталкивался с теми ситуациями и веществами, в которых тонет больше половины моих ровесников. Сейчас по России катится эпидемия", – высказался артист.
И все же Семен Трескунов смог избавиться от пристрастия. Сегодня знаменитость находит удовольствие в работе.
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