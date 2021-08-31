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Сериалы
Родной матери не нужен: звезда сериала "Ивановы-Ивановы" о причинах своей зависимости

Родной матери не нужен: звезда сериала "Ивановы-Ивановы" о причинах своей зависимости

В юном возрасте артист узнал семейную тайну.
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Звезда сериалов "Ивановы-Ивановы" и "Гранд" Семен Трескунов в прошлом году рассказал, что в подростковом возрасте употреблял наркотики. Артисту удалось побороть зависимость, которая, как оказалась, была связана с семейными проблемами.

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В свежем интервью Семен Трескунов поведал, что до десяти лет не знал, что его воспитывает чужая женщина. Он не подозревал, что называет мамой мачеху. Когда правда открылась, Семен был раздавлен. Трескунову было больно осознавать, что родной матери он не нужен.

По словам 21-летнего артиста, пагубное пристрастие только усугубляло его внутренние переживания. Трескунов считает, что в нем сидела обида на окружающий мир, которая находила отражение в его поступках и убеждениях. Семену удалось излечиться от детской травмы. Звезда сериала "Ивановы-Ивановы" осознала собственное несовершенство.

"Я понял, что никто не может быть в ответе за то, что я чувствую", – отметил артист.

Говорить о проблемах с наркотиками Семен Трескунов не стесняется. Наоборот, поборовшие пагубное пристрастие люди должны делиться опытом с другими, уверен актер. Трескунов считает, что в российском обществе принято дегуманизировать тех, кто был или остается зависим. Знаменитость считает такое положение дел несправедливым и сравнивает эту тенденцию с людоедством.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 31 августа 2021, 12:20 Источник: Ютуб-канал "Юзефович" ✓ Надежный источник
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