Алексей Владиславович Лукин актер

Биография Алексея Лукина

Алексей Лукин – молодой и талантливый артист, который в юном возрасте заинтересовал именитых режиссеров. Потенциал у молодого актера есть, будущее в сфере кино зависит от рвения и желания развиваться.

Семья

После рождения первенца семья приняла решение перебраться в Москву. У Леши есть младшая сестра Влада и двое младших братьев Елисей и Матвей. Желание стать актером появилось у мальчика в 12-летнем возрасте. Родители отдали Лешу в модельное агентство “President kids”. Там он изучал азы хореографии и актерского искусства.

Детство и юность

Следующим шагом после модельного агентства для перспективного мальчишки стало попадание в студию “Современник”. Родители отвели сына туда намеренно, место известно уровнем преподавания сценических знаний. После 2016-го года юнец оказался в ГИТИС, где талант артиста оценили по достоинству. Он поступил на бесплатное отделение и учился по направлению “Актерское искусство”.

Карьера

Путь юноши в актерской сфере начался с рекламы. Он появлялся на голубых экранах, в рекламных роликах, посвященных лапше, майонезу, йогуртам, лосьонам и другим вещам. Это длилось до 2012-го года, пока ему не предложили сыграть эпизодического персонажа в многосерийной картине “Второе дыхание”.

Следующие работы, в которых он поучаствовал, это сериалы: “Дело врачей” и “Прокурорская проверка”.

Первая серьезная роль

В 2014-м году Лукин сыграл подростка со своими проблемами, переживаниями и трудностями, свойственными детям на этапе созревания. Драматическая картина “Мальчики + девочки” – первая серьезная кинокартина, где он сыграл ключевого персонажа. В фильме появилась и младшая сестра Алексея – Влада.

Далее пошли такие картины, как “Учителя”, “Училка”, “Сводные судьбы”, “Призрак” и другие. Каждый последующий персонаж постепенно раскрывал талант актера, пока его не позвали в сериал, который стал первым глобальным вызовом.

Роль, принесшая популярность

Кинокартина, которая сделала его популярным на всю Россию и соседние страны, – это телесериал “Ивановы”. В 4-сезонном сериале он сыграл одного из главных персонажей – Ваню, сына богатого семейства. По сюжету, Ваня и Данила выступают главными персонажами и все события завязываются вокруг них.

Сериал раскрыл сильные стороны юного таланта, его умение вживаться в роль и демонстрировать настоящий профессионализм в таком раннем возрасте.

Личная жизнь Лукина

Из социальных сетей актера создаётся впечатление, что девушки у него нет. Сам актер не желает рассказывать о подробностях семейной жизни.

Свободное время артист посвящает спорту. Алексей любит баскетбол, волейбол и другие дисциплины, где можно побегать. Известно, что молодой артист любит провести время в кругу друзей, хорошо играет на гитаре и демонстрирует свои умения в вокале.

Интересные факты из жизни

Артист молодой и данных о его деятельности в Сети не так много:

В интернете трудно найти информацию о его родителях. Никто не знает, кто они и чем занимаются;

Мальчика с детства готовили к большому будущему, отдавая в самые престижные актерские вузы;

Фильмография 20-летнего актера насчитывает свыше 15-ти ролей.

Алексей обладает харизмой, интерес к нему со стороны режиссеров постепенно растет.

Роли Лукина

Возраст не повлиял на количество картин, начиная с 2015-го года он появлялся в более чем 15-ти фильмах и даже сыграл главную роль в многосезонном сериале, который находится на первых позициях по рейтингу в России.

Фильмы

Участвуя в создании полноценных картин, он сыграл таких интересных персонажей, как:

Взрыв – Вадима;

Училка – Гуся;

Свободные Судьбы – Митю Шатова;

Призрак – Стаса;

Нарушение правил – Рому;

Мальчики + девочки - Гошу

Это те картины, в которых он сыграл заметных и важных для сюжета персонажей.

Сериалы

Первая и последняя многосерийная картина, в которой он поучаствовал, – это сериал “Ивановы”. Артист сыграл роль зазнавшегося сына богатых родителей, которому можно все – Ваню Иванова.

Алексей Лукин сегодня

Сейчас 21-летний актер продолжает брать участие в съемках новых кинокартин. Пока не понятно, планируется ли выход 5 сезона “Ивановых”. Рейтинг сериала все еще высокий, есть информация, что съемочная группа работает над созданием сценария и готовится к запуску съемочного процесса.

В свободное время Алексей Лукин занимается спортом, проводит время с друзьями и наслаждается жизнью перспективного и талантливого артиста с большим будущим.