Александра Евгеньевна Флоринская актриса

Биография Флоринской

Известная российская артистка Александра Флоринская познала первые лучи популярности в 1997-м году, получив награду как вице-мисс Россия. Она сыграла разных персонажей в десятках кинокартин. Несколько лет пробыла на сцене театра Романа Виктюка.

Первые появления на экране были эпизодическими, девушка играла соблазнительных красавиц. С первых ролей Саша демонстрировала глубину, что заинтересовало создателей серьезных кинокартин.

Семья

Родилась среди людей, где актерское мастерство было на генном уровне. Ее прадед Глеб Андреевич был актером, выступал на сценах театра имени Акимова. Деды по обеих линиях связаны с киноискусством. Отец занимался режиссурой. На фоне актерской семьи выделялась мать, которая работала в сфере услуг.

Воспитанием девочки занималась бабушка. Ее родители уделяли много времени работе, и все тягости воспитания юного дарования легли на нее.

Детство и юность

Поначалу Флоринская не рвалась к актёрской сфере. С того момента как ей стукнула 15 она подрабатывала в модельных агентствах, рекламируя косметические бренды. Тогда же отправилась за границу (США) по обмену опытом. Саша жила в семье состоятельных американцев, которые проживали поблизости к Голливуду. Она посещала частные учебные заведения.

Позже отметила, что проживание за границей не для нее. Ей предлагали большое будущее в модельном бизнесе, если она останется на территории Германии. Девушка отказалась и предпочла вернуться на родину. Она успела выучиться в гимназии и мечтала попасть на режиссуру. Подав документы, чтобы поступить в известную питерскую академию театрального искусства, ей не понадобилось больше 1-й попытки и окончила его в 1998 году.

Карьера

Сыграла многих персонажей в фильмах разной тематики. Фильмография насчитывает десятки кинокартин есть комедийные сериалы, фильмы-драмы, детективы и т.д. Актриса отличается умением сливаться с ролью, проблем с привязкой к одному образу не наблюдалось.

Дебют в кино

Первые шаги в сфере кино сделала в 1994-м году, сыграв главного персонажа в фильме “Посвящение в любовь”. Первая картина не показала всего мастерства актрисы, и вторая возможность представилась через 4 года в короткометражной картине “Содержанка”.

Приход популярности в кино

Глубина таланта была замечена после 2002-го года в фильме “Бригада”. Она сыграла роль некой Анюты и была замечена другими виноделами. Та кинокартина стала одной из самых просматриваемых и принесла большую популярность всем актерам и съемочной группе.

Большая часть ролей – этакие стервы с выразительной внешностью, которые портят жизнь всем вокруг. Внешность актрисы способствовала тому, чтобы выполнять такие роли.

Личная жизнь Александры Флоринской

Артистка не привыкла скрывать информацию о себе. Она отвечает на вопросы, которые касаются ее отношений с мужем, любит много говорить о детях и своих планах на жизнь. Открытость и положительное отношение к вещам заметны не вооруженным взглядом.

Первый брак

Будучи студенткой, в 1997-м году она вышла замуж за Сергея Горобченко. Он известен по съемкам в “Бумере” и сериале “Молодежка”. Этот брак сделал ее мамой, она родила первенца Глеба. Они прожили в браке 6 лет.

Второй брак

Вторая попытка испытать семейное счастье далась ей легче, от Николая Билыка она родила 2-х детей: Николая и Агату. Супруг Александры – режиссер. Она говорит о том, что счастлива в браке.

Интересные факты

Биография насчитывает несколько интересных фактов, о которых знают не все поклонники:

С 15-летнего возраста девушка начала активно изучать английский для модельной карьеры;

Александра пользуется услугами диетолога, посещает йогу и аэробику;

Артистка обожает итальянскую кухню;

Глеб и Агата (дети) празднуют день рождения в один день;

Николай и Александра познакомились на дне рождения знакомых.

Насыщенная жизнь артистки говорит о ее положительном настрое к жизни.

Роли актрисы Флоринской

Фильмография Александры насчитывает десятки работ. Она играла главных персонажей не только в фильмах, но и в сериалах.

Фильмы

Полнометражная фильмография актрисы состоит из таких персонажей, как:

Учитель в законе. Схватка – Лариса;

Бабий бунт, или Война в Новоселково – Людмила Кораковская;

Тайный город – Всеслава;

Мама Люба – Инга Вронская;

Чокнутая – Марина;

Большая Ржака – Анжела

Остальные фильмы с Флоринской датируются 2011-м годом и ниже.

Сериалы

Саша сыграла несколько интересных ролей в многосерийных лентах:

Группа счастья – Екатерина Леонидовна;

Бригада – Аня (10-12 серии);

Ивановы – Полина Иванова (1-4 сезон).

Последняя работа оказалась особенно успешной. Удачно отыгранная роль привела к получению ряда предложений для участия в других картинах.

Чем занимается Александра Флоринская сейчас?!

Актриса продолжает сниматься в сериале “Ивановы”, который превзошел по уровню популярности ранее нашумевшего “Физрука”. Параллельно Александра Флоринская стала частью драматической картины “Аниматор”. Известно, что готовится выход еще 3-х кинокартин с участием артистки, это: “За час до рассвета”, “Петербургский роман” и “Война семей”. Она не забывает проводить время с семьёй, уделяя время детям.