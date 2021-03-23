Вжался в кресло от одного взгляда: известный актер о чувственном моменте со знойной Арзамасовой

В ситкоме от СТС Лукин и Арзамасова играли влюбленных. По сценарию героиня актрисы, аспирантка Анастасия Павловна, заводит интрижку со студентом Иваном. В четвертом сезоне между персонажами Алексея и Лизы несколько страстных сцен.
В свежем интервью 21-летний Лукин признался, что очень встревожился, узнав, что ему придется целоваться с артисткой постарше. "Кто же это будет?" – сгорал от любопытства Алексей.
На роль Анастасии Павловны пробовалось 15 девушек. Лукин участвовал в кастинге. Претенденткам предлагалось сыграть сцену поцелуя с Алексеем. Как вспомнил артист, целоваться пришлось не со всеми кандидатками, но со многими. Когда в комнату вошла 26-летняя Лиза Арзамасова, актер растерялся. Лукину вдруг стало неловко. В ответственный момент артист понял, что не знает, как и что делать с Арзамасовой.
По словам Алексея, на пробах Лиза изображала страсть и была в этом очень убедительна. Лукин вжался в кресло, когда Арзамасова, взмахнув волосами, чувственно посмотрела на него. В тот день артистам даже не пришлось целоваться – режиссеру одного взгляда Лизы оказалось достаточно, чтобы утвердить ее. "Целовались уже на съемках", – отметил Лукин.
Лиза Арзамасова позже говорила Алексею Лукину, что, соглашаясь на роль знойной аспирантки, хотела отойти от привычного образа. Актер сериала "Ивановы-Ивановы" похвалил коллегу за желание пробовать разное. Алексей доволен итогом сотрудничества с Лизой.
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