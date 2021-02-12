Мог спасти: семья Бурунова столкнулась с большим несчастьем

Звезда сериала "Ивановы-Ивановы" откровенно рассказала о самой горькой потере. Сергей Бурунов винил себя в трагедии.

Мать актера Татьяна Викторовна скончалась в 2010 году. Смерть родительницы стала для Сергея Бурунова большим ударом.

По словам актера сериала "Ивановы-Ивановы", в год, когда его мама слегла, он снимался в шоу "Большая разница". Артист был готов бросить работу, чтобы ухаживать за родственницей. Татьяна Викторовна не позволила сыну оставить проект.

За болеющей женщиной присматривал муж, отец артиста Александр Анатольевич. Все заработанные деньги Бурунов тратил на врачей и лекарства. Мама знаменитости медленно угасала.

"Полгода она мучительно умирала на моих глазах", – вспомнил артист в свежем интервью.

Актер до сих пор окончательно не смирился с потерей. Более того, какое-то время назад Сергей винил себя в кончине родительницы, это чувство сжирало его. Бурунова терзали мысли о том, что он мог спасти мать.

Незадолго до кончины у Татьяны Викторовны обострилась желчнокаменная болезнь. Медики облегчили состояние женщины и настоятельно рекомендовали удалить желчный пузырь. Мать Бурунова отказывалась идти на операцию. Советы врачей и уговоры родных она игнорировала.

Спустя время болезнь вновь дала о себе знать. На это раз ситуация была куда серьезнее – медики диагностировали рак поджелудочной. Недуг победить не удалось.