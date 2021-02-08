Странному исчезновению Сергея Бурунова дали объяснение

Режиссер телепроекта Сергей Знаменский объяснил исчезновение артиста с экранов. По словам создателя проекта, отсутствие героя Сергея Бурунова, Антона Иванова, необходимо для дальнейшей эволюции сюжета. Это позволит развиться другим персонажам картины "Ивановы-Ивановы".
Знаменский подчеркнул, что до финала сериала еще далеко. Сергей Бурунов и его герой обязательно появятся в ленте.
Напомним, ранее поклонники сериала "Ивановы-Ивановы" выразили недовольство отсутствием Бурунова в пятой части. Поклонники засыпали официальный аккаунт проекта в "Инстаграм" вопросами об актере и судьбе его персонажа. По мнению пользователей сети, сериал потерял начальный уровень комичности.
Как писали "Дни.ру", в недавнем интервью Сергей Бурунов сообщил, что лечится от депрессии. Артист обратился к специалисту, ему официально поставили диагноз. Весной 2020 года звезда сериала "Ивановы-Ивановы" начала принимать антидепрессанты. Актеру и до этого выписывали таблетки, но он боялся их принимать. Бурунов считал, что справится с проблемами без медикаментов. В итоге Сергей перестал контролировать свои эмоции.
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