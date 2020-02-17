Звезды сериала "Ивановы-Ивановы" расстались со скандалом

По слухам, Семен Трескунов встречался с коллегой по цеху, 17-летней Василиной Юсковец. Артист и его избранница вместе работали в сериале "Ивановы-Ивановы", их герои в ситкоме поженились.
Семена и Василину несколько раз видели вместе на мероприятиях. Молодые люди делали трогательные публикации в соцсетях и посвящали их друг другу.
Между тем Юсковец, общаясь с журналистами, роман с Трескуновым отрицала. Актриса говорила, что просто приятно проводит время с коллегой. На вопрос о том, занято ли ее сердце, Василина отвечала уклончиво, дескать, она находится в "пограничном состоянии".
А теперь стало известно, что звезды сериала "Ивановы-Ивановы" расстались. Отношения актеров продлились около двух лет. Как сообщает неназванный источник, роман закончился большим скандалом и взаимной обидой. На прощание Юсковец обозвала Трескунова "безусым".
Интересно, что на недавней премьере фильма "Лед-2" Семен появился с растительностью на лице. Бородка добавила звезде сериала "Ивановы-Ивановы" мужественности. Актриса Анжелика Каширина, которая снималась с Семеном Трескуновым в сериале "Гранд", даже не сразу его узнала в новом образе.
Как сообщает "Экспресс газета", недавно артист занялся рэп-музыкой. Семен взял псевдоним Инжир. Его треки наполнены грустью.
Популярные темы форума
Очень хочется в СССР
Кто вас бесит из звезд?
Сталин. При его правлении сколько лет дали бы сёстрам ХАЧАТУРЯН?
Наш ответ совку
Красавица Кристина оказывается баронесочка. Кто знал ?
Надоело жевать ковёр
ЛИОНУ на мыло
Очень хочется назад в СССР
Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз или кто такие бомжи?
Муж считает что детей надо наказывать