О сериале

Сериал "ИП Пирогова" 2 сезон повествует о молодой женщине Вере, которая после расставания с мужем превращает любимое занятие – выпечку тортов – в семейный бизнес. Лента получила ТЭФИ-2019.

Сюжет сериала "ИП Пирогова"

Сериал "ИП Пирогова" – история молодой очаровательной женщины, для которой важны в жизни семейные ценности и любимое занятие – выпечка тортов. Узнав об измене мужа, она вычеркивает его из своей жизни. Чтобы заработать на жизнь, домохозяйка Вера превращает увлечение в способ дохода. Дочь-тинейджер, эксцентричная сестра, чудаковатый отец – составляющие сладкого бизнеса.

2 сезон

Комедийный телесериал – продолжение истории Веры. Расставшись с мужем, она становится бизнес-леди. Превращает изготовление тортов в доходное предприятие.

Действие разворачивается в пекарне, которую наша героиня обустроила со вкусом под кафе. С открытием кондитерской вместе клиентами появляются проблемы, требующие срочного решения.

Вера Пирогова будет устранять последствия потопа, заниматься организацией поминок, налаживать общение со скандальными соседями, сглаживать конфликты с посетителями-хамами.

Что происходило в прошлых сезонах

Выпуск сериала "ИП Пирогова", 1 сезон приходится на 10 февраля 2019 года, включает 20 эпизодов.

Вначале телезрители познакомились с главной героиней, которая живет вместе с мужем, отцом и дочерью. Спокойствие и предсказуемость характерны для будней Веры. Она ведет домашнее хозяйство, занимается воспитанием дочери, порой выпекает торты для близких и знакомых. Дмитрий, муж Веры, служит в мэрии. Виктор Павлович, Верин отец, – пенсионер. Ее сестра Александра, легкомысленная девушка, успевшая трижды побывать замужем, живет отдельно. 16-летняя дочь Юля часто конфликтует с матерью.

Из-за супружеской неверности Вера расстается с мужем и встречается с Андреем, первой любовью. Выпечка кондитерских изделий на заказ и открытие ИП Пирогова – способ, чтобы обрести финансовую независимость. Она принимает на работу бухгалтера Валентина – поклонника своей сестры. Отец помогает с доставкой товара клиентам. Сестра выручает при больших заказах. Однако предпринимательство не совсем простое занятие для Веры.

Пытаясь наладить взаимоотношения с Юлей, Вера решает дать Дмитрию шанс на сохранение семьи. Однако семейная идиллия продолжается до увольнения Дмитрия со службы, запоев и измены с Майей.

Ее примирение с Андреем отмечается щедрым подарком: помещением под пекарню. Виктор Павлович стремится весь сезон добиться расположения Надежды Степановны, своей соседки и конкурентки Веры.

Съемочный процесс

Второй сезон снимали весной 2019 года в столице России. Первая серия появилась на экранах 28.10.2019. Телесериал насчитывает 13 эпизодов. Создание киноленты проводилось по заказу СТС.

Актеры о сериале "ИП Пирогова"

Елена Подкаминская. "Телезрители посмотрят на изменения, происшедшие с Верой во 2 сезоне, увидят влияние работы на личную жизнь, становление семейного предприятия. При открытии нового дела придется чем-то пожертвовать. Героиня стоит перед сложным выбором: семья либо карьера".



Василина Юсковец. "Хочу внести новые краски в образ героини, показать с другой стороны. Жизнь Веры можно условно разделить на два периода: до предательства и после, где изменились обстоятельства. Меня радует взаимопонимание, которое царит в нашей творческой группой. Не остаются без внимания мои пожелания. Изменение имиджа ради роли принесло плоды: мой персонаж превратился в юную девушку. Перемены коснулись как внешнего облика, так и характера. Преображение оказалось настолько успешным, что коллеги по съемочной площадке не сразу признали меня".



Интересные факты "ИП Пирогова"

Евгения Терентьева, кондитер, отвечает за вкусный реквизит – пирожные и торты для телесериала. Этот фильм вызывает у нее ассоциации с личными событиями, любимой работой, а все начиналось с хобби. С появлением в новом сезоне своей кондитерской у Веры приходится ежедневно готовить 20 тортов и несколько десертов (более 400 кондитерских изделий за время съемок). К тому же продукция должна быть представлена на витрине. Если в первом сезоне сладостями после рабочей смены угощали съемочную группу, то во втором такую практику отменили из-за необходимости ежедневного обновления ассортимента.

В проекте участвовал Петр Кулешов, ведущий телепрограммы "Своя игра". Создатели фильма получили приз из его рук на церемонии ТЭФИ-2019.

Запоминающимся стал эпизод с прорывом труб в кафе. На съемки сцены ушло восемь асов, хотя хронометраж составлял на выходе полторы минуты. Для канализационных вод, которыми окатывало посетителей и владельцев, использовали овсянку вместе с какао. Эффект превзошел все ожидания: массовка была шокирована фонтаном из какао.

Наиль Абдрахманов, который играл младшего кондитера, сломал руку через пять дней после съемок. Операторам пришлось постараться с подбором удобных ракурсов, чтобы замаскировать в кадре гипс.

Где смотреть сериал "ИП Пирогова"

Трансляция "ИП Пирогова" 2 сезон стартовала 28.10.2019 на канале "Супер". Можно посмотреть все серии также в онлайн-кинотеатрах.

Когда новые серии

Премьера "ИП Пирогова" 3 сезон планируется в июне 2020 на канале "Супер". Зрители смогут посмотреть 20 серий.

Посмотреть сериал "ИП Пирогова" – значит получить заряд позитивных эмоций от интригующих событий, актерской игры, музыкального сопровождения.

