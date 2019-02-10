Сериал "ИП Пирогова" 2 сезон повествует о молодой женщине Вере, которая после расставания с мужем превращает любимое занятие – выпечку тортов – в семейный бизнес. Лента получила ТЭФИ-2019.
Сериал "ИП Пирогова" – история молодой очаровательной женщины, для которой важны в жизни семейные ценности и любимое занятие – выпечка тортов. Узнав об измене мужа, она вычеркивает его из своей жизни. Чтобы заработать на жизнь, домохозяйка Вера превращает увлечение в способ дохода. Дочь-тинейджер, эксцентричная сестра, чудаковатый отец – составляющие сладкого бизнеса.
Комедийный телесериал – продолжение истории Веры. Расставшись с мужем, она становится бизнес-леди. Превращает изготовление тортов в доходное предприятие.
Действие разворачивается в пекарне, которую наша героиня обустроила со вкусом под кафе. С открытием кондитерской вместе клиентами появляются проблемы, требующие срочного решения.
Вера Пирогова будет устранять последствия потопа, заниматься организацией поминок, налаживать общение со скандальными соседями, сглаживать конфликты с посетителями-хамами.
Выпуск сериала "ИП Пирогова", 1 сезон приходится на 10 февраля 2019 года, включает 20 эпизодов.
Вначале телезрители познакомились с главной героиней, которая живет вместе с мужем, отцом и дочерью. Спокойствие и предсказуемость характерны для будней Веры. Она ведет домашнее хозяйство, занимается воспитанием дочери, порой выпекает торты для близких и знакомых. Дмитрий, муж Веры, служит в мэрии. Виктор Павлович, Верин отец, – пенсионер. Ее сестра Александра, легкомысленная девушка, успевшая трижды побывать замужем, живет отдельно. 16-летняя дочь Юля часто конфликтует с матерью.
Из-за супружеской неверности Вера расстается с мужем и встречается с Андреем, первой любовью. Выпечка кондитерских изделий на заказ и открытие ИП Пирогова – способ, чтобы обрести финансовую независимость. Она принимает на работу бухгалтера Валентина – поклонника своей сестры. Отец помогает с доставкой товара клиентам. Сестра выручает при больших заказах. Однако предпринимательство не совсем простое занятие для Веры.
Пытаясь наладить взаимоотношения с Юлей, Вера решает дать Дмитрию шанс на сохранение семьи. Однако семейная идиллия продолжается до увольнения Дмитрия со службы, запоев и измены с Майей.
Ее примирение с Андреем отмечается щедрым подарком: помещением под пекарню. Виктор Павлович стремится весь сезон добиться расположения Надежды Степановны, своей соседки и конкурентки Веры.
Второй сезон снимали весной 2019 года в столице России. Первая серия появилась на экранах 28.10.2019. Телесериал насчитывает 13 эпизодов. Создание киноленты проводилось по заказу СТС.
Елена Подкаминская. "Телезрители посмотрят на изменения, происшедшие с Верой во 2
сезоне, увидят влияние работы на личную жизнь, становление семейного
предприятия. При открытии нового дела придется чем-то пожертвовать. Героиня
стоит перед сложным выбором: семья либо карьера".
Василина Юсковец. "Хочу внести новые краски в образ героини, показать с другой
стороны. Жизнь Веры можно условно разделить на два периода: до предательства и
после, где изменились обстоятельства. Меня радует взаимопонимание, которое
царит в нашей творческой группой. Не остаются без внимания мои пожелания. Изменение имиджа ради роли принесло плоды: мой персонаж
превратился в юную девушку. Перемены коснулись как внешнего облика, так и
характера. Преображение оказалось
настолько успешным, что коллеги по съемочной площадке не сразу признали меня".
Трансляция "ИП Пирогова" 2 сезон стартовала 28.10.2019 на канале "Супер". Можно посмотреть все серии также в онлайн-кинотеатрах.
Премьера "ИП Пирогова" 3 сезон планируется в июне 2020 на канале "Супер". Зрители смогут посмотреть 20 серий.
Посмотреть сериал "ИП Пирогова" – значит получить заряд
позитивных эмоций от интригующих событий, актерской игры, музыкального
сопровождения.