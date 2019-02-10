ИП Пирогова – 2 сезон
- Жанр: Комедии, Драмы, Мелодрамы
- Год: 2019
- Дата выхода: 10 февраля 2019
- Страна: Россия
- Режиссер: Антон Маслов
- Сценарист: Дмитрий Крепчук, Нжде Айрапетян, Татьяна Гончарова
- Продюсер: Виталий Шляппо, Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Алексей Троцюк
- Оператор: Федор Стручев
- Количество серий: 20
- Возрастные ограничения: 16+
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- Студии/Телеканалы: Yellow, Black and White, Супер
- Актёры: Елена Ильинична Подкаминская, Александр Васильевич Панкратов-Черный, Данила Дунаев, Александр Константинов, Василиной Юсковец
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- Рейтинг Дни.ру: 7.1
- Рейтинг IMDb: 7.1
О сериале
Сериал "ИП Пирогова" 2 сезон повествует о молодой женщине Вере, которая после расставания с мужем превращает любимое занятие – выпечку тортов – в семейный бизнес. Лента получила ТЭФИ-2019.
Сюжет сериала "ИП Пирогова"
Сериал "ИП Пирогова" – история молодой очаровательной женщины, для которой важны в жизни семейные ценности и любимое занятие – выпечка тортов. Узнав об измене мужа, она вычеркивает его из своей жизни. Чтобы заработать на жизнь, домохозяйка Вера превращает увлечение в способ дохода. Дочь-тинейджер, эксцентричная сестра, чудаковатый отец – составляющие сладкого бизнеса.
2 сезон
Комедийный телесериал – продолжение истории Веры. Расставшись с мужем, она становится бизнес-леди. Превращает изготовление тортов в доходное предприятие.
Действие разворачивается в пекарне, которую наша героиня обустроила со вкусом под кафе. С открытием кондитерской вместе клиентами появляются проблемы, требующие срочного решения.
Вера Пирогова будет устранять последствия потопа, заниматься организацией поминок, налаживать общение со скандальными соседями, сглаживать конфликты с посетителями-хамами.
Что происходило в прошлых сезонах
Выпуск сериала "ИП Пирогова", 1 сезон приходится на 10 февраля 2019 года, включает 20 эпизодов.
Вначале телезрители познакомились с главной героиней, которая живет вместе с мужем, отцом и дочерью. Спокойствие и предсказуемость характерны для будней Веры. Она ведет домашнее хозяйство, занимается воспитанием дочери, порой выпекает торты для близких и знакомых. Дмитрий, муж Веры, служит в мэрии. Виктор Павлович, Верин отец, – пенсионер. Ее сестра Александра, легкомысленная девушка, успевшая трижды побывать замужем, живет отдельно. 16-летняя дочь Юля часто конфликтует с матерью.
Из-за супружеской неверности Вера расстается с мужем и встречается с Андреем, первой любовью. Выпечка кондитерских изделий на заказ и открытие ИП Пирогова – способ, чтобы обрести финансовую независимость. Она принимает на работу бухгалтера Валентина – поклонника своей сестры. Отец помогает с доставкой товара клиентам. Сестра выручает при больших заказах. Однако предпринимательство не совсем простое занятие для Веры.
Пытаясь наладить взаимоотношения с Юлей, Вера решает дать Дмитрию шанс на сохранение семьи. Однако семейная идиллия продолжается до увольнения Дмитрия со службы, запоев и измены с Майей.
Ее примирение с Андреем отмечается щедрым подарком: помещением под пекарню. Виктор Павлович стремится весь сезон добиться расположения Надежды Степановны, своей соседки и конкурентки Веры.
Съемочный процесс
Второй сезон снимали весной 2019 года в столице России. Первая серия появилась на экранах 28.10.2019. Телесериал насчитывает 13 эпизодов. Создание киноленты проводилось по заказу СТС.
Актеры о сериале "ИП Пирогова"
Елена Подкаминская. "Телезрители посмотрят на изменения, происшедшие с Верой во 2
сезоне, увидят влияние работы на личную жизнь, становление семейного
предприятия. При открытии нового дела придется чем-то пожертвовать. Героиня
стоит перед сложным выбором: семья либо карьера".
Василина Юсковец. "Хочу внести новые краски в образ героини, показать с другой
стороны. Жизнь Веры можно условно разделить на два периода: до предательства и
после, где изменились обстоятельства. Меня радует взаимопонимание, которое
царит в нашей творческой группой. Не остаются без внимания мои пожелания. Изменение имиджа ради роли принесло плоды: мой персонаж
превратился в юную девушку. Перемены коснулись как внешнего облика, так и
характера. Преображение оказалось
настолько успешным, что коллеги по съемочной площадке не сразу признали меня".
Интересные факты "ИП Пирогова"
- Евгения Терентьева, кондитер, отвечает за вкусный реквизит – пирожные и торты для телесериала. Этот фильм вызывает у нее ассоциации с личными событиями, любимой работой, а все начиналось с хобби. С появлением в новом сезоне своей кондитерской у Веры приходится ежедневно готовить 20 тортов и несколько десертов (более 400 кондитерских изделий за время съемок). К тому же продукция должна быть представлена на витрине. Если в первом сезоне сладостями после рабочей смены угощали съемочную группу, то во втором такую практику отменили из-за необходимости ежедневного обновления ассортимента.
- В проекте участвовал Петр Кулешов, ведущий телепрограммы "Своя игра". Создатели фильма получили приз из его рук на церемонии ТЭФИ-2019.
- Запоминающимся стал эпизод с прорывом труб в кафе. На съемки сцены ушло восемь асов, хотя хронометраж составлял на выходе полторы минуты. Для канализационных вод, которыми окатывало посетителей и владельцев, использовали овсянку вместе с какао. Эффект превзошел все ожидания: массовка была шокирована фонтаном из какао.
- Наиль Абдрахманов, который играл младшего кондитера, сломал руку через пять дней после съемок. Операторам пришлось постараться с подбором удобных ракурсов, чтобы замаскировать в кадре гипс.
Где смотреть сериал "ИП Пирогова"
Трансляция "ИП Пирогова" 2 сезон стартовала 28.10.2019 на канале "Супер". Можно посмотреть все серии также в онлайн-кинотеатрах.
Когда новые серии
Премьера "ИП Пирогова" 3 сезон планируется в июне 2020 на канале "Супер". Зрители смогут посмотреть 20 серий.
Посмотреть сериал "ИП Пирогова" – значит получить заряд
позитивных эмоций от интригующих событий, актерской игры, музыкального
сопровождения.
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Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
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Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Это шутка или фейк? Кто знает?
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