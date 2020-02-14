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Александр Васильевич Панкратов-Черный

Александр Васильевич Панкратов-Черный актер

  • Дата рождения: 28 июня 1949
  • Место рождения: деревня Конево, Алтайский край
  • Знак зодиака: Рак
  • Рост: 176
  • Вес: 69
  • Жена/Муж: рина Семиклетова (развод), Вероника Изотова (развод), Юлия Панкратова-Черная
  • Дети: Владимир Панкратов
  • Сериалы: ИП Пирогова – 2 сезон, ИП Пирогова – 1 сезон

Биография

Александр Панкратов-Черный – известнейший советский и российский актер, обладатель многих престижных наград в области кинематографа. Имеет «Орден Дружбы» и звание «Почетный гражданин Еревана». За годы карьеры снялся в более чем в 100 различных фильмах и сериалах. Артист активно привлекался к ролям в Пензенском областном драматическом театре.

Семья

Александр – выходец из семьи, которая имеет казачьи корни. Отец Василий Трофимович Гузев (родная фамилия актера) прошел Великую отечественную войну. В 1952 году он умер, и мать Агриппина Яковлевна вынуждена была в бедноте воспитывать четырех детей. Панкратов-Черный часто вспоминает, что мама хотела для сына карьеру военного, но сам он всегда мечтал выступать в цирке и веселить публику.

Юность и детство

Юный Саша обожал разыгрывать родственников и друзей, часто устраивал импровизированные представления. Тяга к творческой деятельности, желание играть в фильмах и сериалах предопределили дальнейшую судьбу. В 1968 году парень поступил в Горьковское театральное училище, а затем окончил факультет ВГИКа. После чего прошел службу в ВС СССР пулеметчиком, в какой-то степени реализовав мечту матери.

Карьера

В театре актер играл роли еще до поступления в ВГИК. Своеобразным трамплином в кинематограф стал Пензенский областной драматический театр. Молодой парень сыграл около 10 ролей на стыке 60-х и 70-х годов прошлого столетия.

Дебют в кино

Переломным моментом в карьере Александра стало участие в фильме Андрея Кончаловского «Сибириада». Он успешно сыграл роль своего тезки Саши. Затем последовали съемки в кинокартине «Мы из Джаза». После этой комедии Панкратова-Черного стали приглашать в различные фильмы и сериалы.

«Золотые» 80-е и 90-е годы

Звездными годами для актера все считают именно 80-е и 90-е годы. Тогда он снялся в таких фильмах, как «Жестокий романс», «Зимний вечер в Гаграх», «Курьер», «Нужные люди», «Бабник». Артиста стали узнавать на улицах, а режиссеры всеми силами пытались заполучить его в свои проекты. В 90-х годах он продолжил активно сниматься в кино, часто приглашался в клуб «Белый попугай», был членом жюри юмористической программы КВН. В середине 90-х был ведущим передачи «Балда», которая выходила на канале СТС.

Политическая жизнь

Александра нельзя считать далеким от политики человеком. Он принимал участие в выборах в Государственную Думу. А в 2014 году был одним из тех деятелей искусства, кто поставил подпись в обращении в поддержку политики Владимира Путина в отношении Крыма.

Личная жизнь 

Роман с однокурсницей Ириной Семиклетовой довольно быстро закончился разводом. Девушка уехала после окончания учебы в Ставрополь и родила дочку. Она утверждала, что отец – Александр, хотя он не верил в это. Актер помогал бывшей жене и ребенку финансово, несмотря на присутствовавшие сомнения. Затем был проведен тест ДНК, показавший, что отцом является другой мужчина.

Вторая супруга – Вероника Изотова, чьи родители напрямую связаны с кинематографом. Но прочного брака не получилось – спустя 7 месяцев после женитьбы произошло расставание. В 1980 году появился на свет единственный сын Панкратова-Черного Владимир. Ребенка подарила ему Юлия Монахова, дочка известного российского кинооператора, с которым у актера долгое время не складывались отношения. В 2012 году Юлия и Александр официально зарегистрировали свой брак.

Интересные факты

  • Артист, помимо съемок в сериалах и фильмах, занимается общественной деятельностью. Он является председателем фонда имени Михаила Евдокимова, членом союза писателей России, активно участвует в благотворительных акциях.
  • У актера свой профиль в Инстаграм. Ведет его жена Юлия. Поклонники могут узнать новости именно там, в том числе о том, в каких ролях планируется сняться их кумир.
  • В 1996 году выходит в свет его первый сборник стихов. Поэзией он увлекался с юных лет, и не бросал это делая, несмотря на занятость в фильмах и сериалах.
  • Приставку к фамилии он добавил во времена учебы. Сказал, что сделал это для отличия от однокурсника с идентичной фамилией и именем.

Роли

Актер предпочитал сниматься в фильмах, а не сериалах. За годы карьеры он сыграл главные роли в очень известных советских и российских кинокартинах.

Избранная фильмография

1978 – «Сибириада» (Сашка)

1984 – «Жестокий романс» (офицер Семеновский)

1985 – «Зимний вечер в Гаграх» (Аркадий Грачев)

1986 – «Курьер» (Степан)

1990 – «Бабник» (Гена)

1993 – «Трам-тарарам, или Бухты-барахты» (Дмитрий Макаровский)

1995 – «Ширли-мырли» (Охранник)

2005 – «Мастер и Маргарита» (Лиходеев)

2016 – сериал «Кухня» (Валентин)

Актер сегодня

Александр Панкратов-Черный занят на съемках фильма «Гардемарины 4», где сыграет роль бригадира. Кинокартина появится на экранах России в 2020 году. Премьера ожидается с большим нетерпением, ведь в нем снимутся полюбившиеся по прошлым частям артисты, включая Дмитрия Харатьяна. Съемки проекта стартовали летом 2019 года в Крыму. Отмечается, что бюджет нового фильма составляет свыше 300 миллионов рублей, включая расходы на мощную маркетинговую кампанию.

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