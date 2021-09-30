Подкаминская получила обидное прозвище из-за семейной черты

Актриса рассказала о детских переживаниях.

Елена Подкаминская унаследовала от матери так называемую "тонкую кость". Артистка надеется, что эта семейная черта перейдет к ее дочкам – Полине и Еве. Между тем из-за хрупкого телосложения в детстве Елену часто дразнили. Звезда сериала "ИП Пирогова" даже получила обидное прозвище – Спичка.

Сегодня 42-летняя Подкаминская не понимает, почему обижалась на эту кличку. Утонченная фигура в более зрелом возрасте кажется настоящим подарком судьбы. В личном микроблоге Елена опубликовала свежие фото, на которых демонстрирует стройные длинные ноги.

Отметим, секрет худобы Елены Подкаминской заключается не только в хорошей генетике. Актриса уделяет много времени тренировкам – занимается йогой и не пренебрегает другими физическими нагрузками. Знаменитость следит за рационом. С детства артистку приучили к раздельному питанию. Между тем Подкаминская никогда не истаяла себя диетами.

"Дело в моей природной телесной конституции и нервной системе, которая сжигает не только ненужные жиры, но и те, которые бы мне не помешали", – говорила звезда сериала "ИП Пирогова" в интервью ранее.

"🔥🔥За одни ноги взяли бы замуж😁", "А сейчас пусть завидуют 🤪, и не только вашей стройности ❤️", "Вообще зря переживали! Хуже, если б хомяком!🤣🤣🤣", – рассуждают пользователи Сети от в комментариях к публикации Елены Подкаминской.