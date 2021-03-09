Предполагаемая дочь заставила Панкратова-Черного сдать ДНК-тест

Артист уже более сорока лет связан узами брака с киноведом Юлией Монаховой. В 1980-м у пары появился сын Владимир. По словам Александра Панкратова-Черного, возможно, у него есть внебрачные дети, о существовании которых он пока не знает. Однажды звезде сериала "ИП Пирогова" уже пришлось проходить ДНК-исследование, чтобы установить родство с предполагаемой дочкой.
В студии ток-шоу "Секрет на миллион" на телеканале НТВ Панкратов-Черный заявил, что в молодости не мог устоять перед красивой женщиной. "Да, я гулял, бывало. Не отрицаю", – сказал артист.
Также во время записи ток-шоу Александр Васильевич впервые встретился с некой Зинаидой. Девушка заявила, что связана со звездой сериала "ИП Пирогова". Подробности этого знакомства станут известны после выхода шоу в эфир в следующую субботу.
Александр Панкратов-Черный отметил, что не знал о существовании Зинаиды. Появление девушки оказалось сюрпризом для артиста.
Добавим, что в студии ток-шоу "Секрет на миллион" Панкратов-Черный расскажет, почему его отношения с первой и второй женами потерпели крах. Также знаменитость обещала раскрыть самые пикантные детали своих романов.
Напомним, Александр Панкратов-Черный несколько раз уходил от Юлии Монаховой. Актер не мог справиться с чувством вины. Звезда сериала "ИП Пирогова" осознавала, что портит жизнь избраннице. С годами артист понял, что никому не нужен, кроме Монаховой. Александр Васильевич считает, что женщины лучше, чем его супруга, не существует.
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