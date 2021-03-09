Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Эксперт Удафович о причинах отставки сына Лукашенко с прежнего поста: Отказался действовать "без тормозов"
Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Политолог Усов обратился к белорусской оппозиции: Не нужно кормить общество иллюзиями
Садальский плюнул в Первый канал: Уберите бездарность
партнеры
Вторник
9 марта
Лента новостей
19:35
"Чуть не умер": Плющенко получил тяжелую травму
19:12
Что происходит? Покойную Гурченко заметили в гей-клубе в Киеве
18:38
Эксперт Марголин заявил о намерении Лукашенко повторить путь Сталина
18:30
Предполагаемая дочь заставила Панкратова-Черного сдать ДНК-тест
18:13
Нос "уплыл": экс-участница "Дома-2" стала жертвой неопытных хирургов
18:10
Сюрприз для жены: любовница Мамаева предъявила положительный тест на беременность
17:38
Погода в Москве и Подмосковье установила рекорд
17:37
"Опоздания, халтура, пьянство": выпивающая перед выступлением Ардова разнесла коллег
17:24
Избавились от взрослых тунеядцев: "Дом-2" объявил начало кастинга
17:01
Зеленский ответил Порошенко на критику вакцины от COVID-19
16:59
Певице Manizha предрекли провал на "Евровидении"
16:52
Витас влепил пощечину участнице "Евровидения"
16:43
"Мамина копия!": звезды пришли в восторг от сына Снигирь и Цыганова
16:34
Власти России рассказали о результатах борьбы с высокими ценами на продукты
15:50
"У меня шок": Савичева пожаловалась на травлю
15:45
"Умею кайфовать": Семенович с глубоким декольте нелепо оправдалась за бездетность
15:30
Обтянутая в мини-платье 67-летняя Успенская показала "задорные" соски
15:02
"Во рту не помещается": игривая Дайнеко раскрепостила россиян
14:53
Забыл имя министра: выступление Байдена назвали провальным
14:47
Елизавета II в шоке от распустившей язык Меган Маркл
14:39
Вопиющая мерзость: Собчак сняла себя на унитазе и публично помочилась
14:37
В Электростали мужчина ударил ножом знакомую в ходе ссоры
14:23
В Курганской области женщина выехала на встречную полосу и погибла в ДТП
14:15
"Совсем невысокие": Пригожин о шансах певицы Manizha на победу в "Евровидении-2021"
14:12
"Как дряхлая штора": беременная Маркл вызвала оторопь
14:12
Умер бы на льду: тренер рассказал о страшных рентгенограммах позвоночника Плющенко
14:05
Сын Кончаловского чуть не утонул в бассейне
14:01
В России упростили досрочный выход на пенсию: кого коснутся изменения
13:58
В Новом Уренгое пьяный вахтовик протаранил машину полиции
13:32
Дронов из "Ворониных" о женщинах: Я против эмансипации
13:28
В Подмосковье после хлопка газа возбудили уголовное дело
13:28
В розыске: у солистки группы Hi-Fi начались проблемы с законом
13:22
Обвиненная в "сливе" Миддлтон высказалась после скандального интервью Маркл и принца Гарри
13:20
В московском фитнес-клубе нашли тело иностранного гражданина
13:13
Асмус воссоединилась с Харламовым ради дочери
13:11
После унижения от Бузовой замужнюю избранницу Манукяна предупредили о проблемах
12:46
Toyota Camry: вдохновение на 3,5 литра
12:43
Просмотр сериала поставил брак Джорджа Клуни под угрозу
12:40
Двух волгоградских подростков нашли мертвыми в гараже
12:35
Собравшаяся от России на "Евровидение" Manizha предстала в неприглядном виде
12:29
"Смелая и обреченная": дочь Навки положила голову в пасть дикого зверя
12:27
Такого никто не видел: редкий снимок Водяновой стал сенсацией
12:23
Там мясо: врачи спасают переломанного звездного дизайнера
12:08
Умерла знаменитая писательница Татьяна Полякова
11:49
"Я отекаю, опухаю": звезде сериалов стало плохо после контакта с жеребцом
11:42
"Начинается паранойя": Собчак пришлось отказаться от наркотиков
11:33
"Никаких подарков не дарит": Кержаков наплевал на малолетнего сына
11:31
В Приморье семья провалилась на машине под лед и погибла
11:12
В России за сутки выявили менее 10 тысяч зараженных коронавирусом
11:05
Призыв Украины к разрыву отношений с Россией оценили: Безумцы перешли в наступление
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Могло бы закончиться травмами": Азизе врезали после скандала на шоу
"Видела в первый и последний раз": Шепелев распрощался с домом Фриске
"Чья бы корова мычала": Михалков заткнул за пояс выскочку Собчак
"Облили грязью": Близкие Ланового устроили гадкие разборки
"Повезло Ваганычу": Молодая жена Петросяна выставила наливную грудь
"Плюнула бы вам в лицо": Карпович терроризирует экс-супругу Прилучного
Сериалы
Предполагаемая дочь заставила Панкратова-Черного сдать ДНК-тест

Предполагаемая дочь заставила Панкратова-Черного сдать ДНК-тест

Александр Панкратов-Черный. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер сериала "ИП Пирогова" признался, что не был верен жене. 71-летний Александр Панкратов-Черный всегда имел слабость к противоположному полу.
прочитано 446 раз

Артист уже более сорока лет связан узами брака с киноведом Юлией Монаховой. В 1980-м у пары появился сын Владимир. По словам Александра Панкратова-Черного, возможно, у него есть внебрачные дети, о существовании которых он пока не знает. Однажды звезде сериала "ИП Пирогова" уже пришлось проходить ДНК-исследование, чтобы установить родство с предполагаемой дочкой.

ПО ТЕМЕ

Панкратов-Черный встал на защиту Дрожжиной и Цивина в вопросе ворованного наследства

ИП Пирогова – 2 сезон (сериал)

В студии ток-шоу "Секрет на миллион" на телеканале НТВ Панкратов-Черный заявил, что в молодости не мог устоять перед красивой женщиной. "Да, я гулял, бывало. Не отрицаю", – сказал артист.

Также во время записи ток-шоу Александр Васильевич впервые встретился с некой Зинаидой. Девушка заявила, что связана со звездой сериала "ИП Пирогова". Подробности этого знакомства станут известны после выхода шоу в эфир в следующую субботу.

Александр Панкратов-Черный отметил, что не знал о существовании Зинаиды. Появление девушки оказалось сюрпризом для артиста.

Добавим, что в студии ток-шоу "Секрет на миллион" Панкратов-Черный расскажет, почему его отношения с первой и второй женами потерпели крах. Также знаменитость обещала раскрыть самые пикантные детали своих романов.

Напомним, Александр Панкратов-Черный несколько раз уходил от Юлии Монаховой. Актер не мог справиться с чувством вины. Звезда сериала "ИП Пирогова" осознавала, что портит жизнь избраннице. С годами артист понял, что никому не нужен, кроме Монаховой. Александр Васильевич считает, что женщины лучше, чем его супруга, не существует.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 9 марта 2021, 18:30 Источник: Шоу "Секрет на миллион" на НТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звездные дети "Ералаша": кто стал известным благодаря тележурналу Бориса Грачевского

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Совсем невысокие": Пригожин о шансах певицы Manizha на победу в "Евровидении-2021"

Продюсер прокомментировал новость об участии артистки от России
Шоу-бизнес

Вопиющая мерзость: Собчак сняла себя на унитазе и публично помочилась

Телеведущая шокировала народ
Шоу-бизнес

"Умею кайфовать": Семенович с глубоким декольте нелепо оправдалась за бездетность

Она не будет жить с тем, кто не приносит радость
Шоу-бизнес

Жена Эрнста раскрыла правду о Литвиновой

Актрисы долго сотрудничают

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+